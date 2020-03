Már eddig is tudtuk, hogy érkezni fog valamikor egy elektromos Porsche Macan, és most egy német cikk alapján úgy néz ki, ez a valamikor még odébb lesz annál, mint eddig gondoltuk. Az eddigi hírek szerint a Porsche 2021-re szerette volna beidőzíteni az új villanyautót, de most az Automobilwoche már azt írja, 2022 előtt semmi sem lesz az SUV-ből. Így 2023 előtt biztosan nem kezdik el kiszállítani.

A kizöldített Macan technikai részletei továbbra is ködösek, de nagy valószínűséggel a Porsche és az Audi közösen fejlesztett platformjára, a PPE-re épülhet. Ez lesz majd az alapja az Audi e-tron GT közúti változatának is.

Ahogy a többi Porsche modell esetében is, az elektromos Macan kínálatában is rengeteg verzió szerepelhet majd. A piramis csúcsán a Porsche Macan Turbo lesz majd, mely két villanymotorja a hírek szerint 700 lóerőre lesz jó 1016 Nm-es nyomaték mellett. Az SUV akkumulátorának mérete, és így a hatótávja is ismeretlen jelenleg.

Korábban a Porsche elárulta, hogy a hagyományos motorral ellátott darabok sem búcsúznak még az elektromos modell piacra érkezésével. Bár sokan úgy gondolják, hogy a Porschének egy az egyben le kellene váltania a Macan belsőégésű motorjait az elektromos változatok kedvéért, ez a modell a legnépszerűbb a Porsche vásárlói körében, és eléggé felkavarhatná őket, ha a Macan egy csapásra válna villanyautóvá. Így a madárcsicsergés szerint a villanyautók megérkeztével további három évig maradhatnak a kínálatban a jelenleg árusított darabok.

A Porsche egyre inkább kezd legyökerezni az észak-amerikai piacon, ennek lehet köszönhető az is, hogy a világ egyik legnézettebb sporteseményén, a Super Bowlon is tudtak maguknak reklámot vásárolni.