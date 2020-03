Legutóbb, mikor írtunk a Volkswagen Golf R-ről, arról számolhattunk be, hogy nem lesz hibrid technológia a kocsiban, azóta azt is elmondta a gyártó, hogy lesz nagy meglepetés, amikor bemutatják, most az is kiderült, hogy ez a meglepetés nem az Audi 2,5-literes öthengeres motorja lesz – bár a Volkswagen szerette volna.

A holland Autovisie írta meg, hogy a nyolcas Golf kezdeti terveiben még a jelenleg a TT RS-ben és az RS3-ban szolgálatot teljesítő Audi-motor szerepelt, de ebben benne van az is, hogy végül miért feneklett meg a terv: az RS3 miatt.

Amennyiben ugyanaz a motor lenne a két modellben, nem lenne egyszerű megkülönböztetni őket, és nem lenne könnyű megvédeni, hogy a Volkswagennél miért vették vissza a teljesítményét. És bár az Audi hajlandó eladni az erőforrást más gyártóknak (bár elsősorban csak „játékautókba”), „Az öthengeres motor legyártása komoly munka, és emiatt nehezen lehetne a darabszámát növelni.”

Épp emiatt továbbra is arra számítunk, hogy a Golf R-be a Golfokra jellemző négyhengeres darab kerül, mely a kiszivárgott információk alapján 333 lóerős lesz, amire azért így sem kell felvonnia a szemöldökét az embernek kérdően.

