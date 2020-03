A koronavírus-járvány mindannyiunk mindennapjait felborította, elvégre az elmúlt napokban sorra kellett beszámolnunk arról, hogy mikor melyik autógyár zárja éppen be a kapuit időlegesen, de vannak olyanok, akik más lehetőséget láttak meg a dologban.

Mi is írtunk arról az autómosóról, ahol párezer forintért "fertőtlenítést" lehetett kérni pluszban a kocsira, most pedig a Facebookra posztoltak egy elég érdekes hírdetést, ami akár megfontolandó is lehet.

Hősünk ugyanis egy Peugeot 406-ost szeretne eladni mindössze nyolcvanezer forintért, de emellé egy kiló liszt, egy csomag cukor és egy babkonzerv is jár, az ilyen szűkös időkben ez elég jó ajánlatnak tűnik.

