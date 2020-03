A Motorsport Games igencsak érintett a videojátékok fejlesztésében és az esportban. A cég legújabb bejelentésével szintet lépnek, és csatlakoznak Jean-Eric Vergne, valamint a Veloce Esports által létrehozott #NoTheGP kezdeményezéshez.

Maga az ötlet Jean-Eric Vergne-től származik, miután a koronavírus miatt számos motorsportos eseményt töröltek vagy halasztottak el. Legutóbb a kezdeményezés részeként az Ausztrál Nagydíjat rendezték meg virtuális környezetben.

Most pedig jöhet a folytatás a #NoTheBahGP eseménnyel, ami a virtuális Bahreini Nagydíjnak ad otthont március 22-én. A Motorsport Games, mely a Motorsport Network része, kihasználja a lehetőséget, felhasználván a szakértételmét, és a tapasztalatát, hogy létrehozzon egy #NoTheGP mini eseménysorozatot, ami a valós világ motorsportjának elhalasztott rendezvényei időpontjában fog zajlani.

„Jelentősen invesztáltunk az esport-csapatunkba az előző év során – technológiai és infrastrukturális szempontból is, és a partnerség egy olyan bajnokkal, mint Jean-Eric Vergne-nyel és az ő innovatív kollégáival arra utal, hogy a vezető esport-üzemeltetők is együtt akarnak velünk működni.” – mondta Dmitry Kozko, a Motorsport Games vezérigazgatója.

„A #NotTheGP-nek óriási esportos tehetsége és szakértelme van, mind a játék, mind a tartalomkészítés terén, így ez a partnerség mindkét fél számára lehetőséget fog teremteni arra, hogy a következő szintre léphessen.”

„Mivel rengeteg „való életbeli” eseményt elhalasztanak, az esport tökéletesen arra van pozícionálva, hogy betöltse a keletkező űrt, és hogy szórakoztatassa a szurkolókat, illetve pihenést biztosítson nekik ezekben a nehéz, kihívást jelentő időkben.” – folytatta Dmitry.

„Hamar a motorsport-jogtulajdonosok megbízott partnereivé váltunk, és már tapasztalatunk van az esportban, többek között a Le Mans Esports Series és az eNASCAR Heat Pro League kapcsán. Ezen a héten képesek voltunk arra, hogy problémamentesen lefolytassunk egy Egyesült Államokbeli NASCAR-eseményt az Egyesült Királyságból, miközben az élő kommentárt három helyszínről, az Egyesült Államokból szállítottuk, valós időben.”

Az elmúlt héten megrendezett #NoThe AusGP verseny több mint 2 millió nézőt vonzott, és maga a megjelenés meghaladta a 6 milliós számot. A versenyen a motorsport csillagai közül többen is elindultak, mint például a McLaren brit versenyzője, Lando Norris, és a Mercedes Formula E pilótája, Stoffel Vandoorne, de a Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois is a nevezők között volt, mellette számos más esport-pilótával és igazi versenyzővel. Lando is közvetítette a futamot a Twitchen, amivel rekordot döntött a Forma-1-ben.

A Motorsport Games magas szintet képvisel ezen a területen, és a versenymenedzsmentben szerzett tapasztalatával komoly minőségben biztosíthatja ezeket az eseményeket. Legutóbb erre szerdán került sor, amikor megtartották az első előszezoni versenyt a eNASCAR Heat Pro Ligában, amit az Egyesült Királyságból irányítottak, beleértve a három különböző amerikai helyszínen lévő kommentátort, mindezt elérhetővé téve a globális közönség számára.

A Motorsport Games-ről:

A Motorsport Games a Motorsport Network egyik részlege, egy integrált digitális platform, melynek középpontjában az autók és a versenyzés áll. Küldetésünk, hogy összegyűjtsük a videojátékokat, és az esportokat a versenyzésen belül, valamint új, innovatív élményeket nyújtsunk az embereknek, akik szeretnek játszani, és követni azt. Kihasználjuk a Motorsport Network adta hatalmas lehetőséget, mely egy óriási digitális médiaplatformot jelent, így sokkal több ember érhető el, mint azelőtt a motorsport részeként. A világ legnagyobb motorsport sorozatának és brandjeinek vagyunk a helyszíne a NASCAR-tól a Le Mans-ig.

A Motorsport Games-ről további információért:

www.motorsportgames.com

Médiakapcsolat:

Andy Gray, PR- és Esport termék, Motorsport Games E-vezető:

andy.gray@motorsportgames.com

A Veloce Esportsról

A Veloce Esport egy globális vezető professzionális játékcsapat, valamint egy esport-ügynökség is, melynek célja a legjobb tehetségek felkutatása, és azoknak a foglalkoztatása. Több platformon keresztül is aktívak – PC, PlayStation, Xbox. A Veloce Esports csapata folyamatosan nő, tagjait pedig kiváló képességű autóversenyzők, ismert és elismert influenszerek, valamint a területen tevékenykedő tartalomgyártók alkotják.

2018-ban a Formula E és ex-F1-es versenyző, Jean-Eric Vergne csatlakozott a korábbi nemzetközi versenyző, Rupert Svendsen-Cookhoz, és Jack Clarke-hoz, mellette az ex-futballügynök Jame MacLaurin mellé alapítópartnerként.

További információ: https://www.veloce-esports.com/

Médiakapcsolatok: George Wilson - George.wilson@mpacreative.com +44 1372 414120 or +44 77862 96879 Simon Melluish - Simon.melluish@mpacreative.com+44 1372 414120 or +44 7590 683299

Kívül-belül megújult a Volvo S90, V90 és V90 Cross Country trió, noha a legnagyobb változást minden bizonnyal az enyhe hibrid hajtáslánc bekerülése jelenti