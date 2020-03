A Tesla Model 3 ígéretesnek tűnő kihívója, a Polestar 2 végre előrendelhető Európában, a korábban bejelentetthez képest változatlan áron. Az alapárban a Pilot és a Plus csomagok is benne vannak meglepő módon.

Ez azt jelenti, hogy 59800 euróért (kb. húszmillió forintért) Polestarunkba a Pilot Assist és még egy halom másik vezetési segédlet is bekerül, és mivel a Plus csomag is az alapfelszereltség része, olyan luxustartozékok, mint a panorámatető, a Harman Kardon hangrendszer és a fűtött ülések minden modellben jelen vannak.

Azonban csak a fekete festéssel érhető el ennyiért a modell, a többi szín plusz ezer euróba kerül. Ahogy a Polestar 1 esetében is, a cég több klasszikus árnyalatot kínál, mint a szürke, tengerkék, és a fehér. Az utastérben is három színkeverék közül választhatunk, míg a Performance csomag nagyobb felniket, fékeket, sárga biztonsági övet, és egy visszahúzható vonóhorgot is tartalmaz.

Első ránézésre a Polestar 2 konfigurátora komolyan hasonlít a Tesláéra. A fehér hátterű weblapon rengeteg opcióból választhatunk, majd eldönthetjük, mivel szeretnénk fizetni. Ráadásul a Polestar 2 árban is közel van nagy riválisához, melynek Long Range változata 580 km-es hatótávot kínál az alap Polestar 2 500-ához képest.

A Polestar korábban azt közölte, hogy az első kiszállított crossoverek idén júliusban érkezhetnek meg új gazdáikhoz, bár ez az időkeret már kétséges, tekintve, hogy az egész világon megbénult az autóipar a koronavírus miatt.

