Az Audi leköszönő elnöke, Bram Schot a cég évértékelő prezentációján jelentette be, hogy idén nagyjából 20 modellt szeretnének bemutatni. A nemrég általunk is ismertetett új A3 mellett a frissített Q2-es, és a teljesen új, Q5 Sportback is bemutatkozik.

Utóbbiról nem árultak el sokat, de várhatóan a frissített Q5-ös alapján készül, amelyet tavaly már megleshettünk. Nevéből adódóan az e-tron Sportbackhez hasonló crossover-coupe lesz, mely a BMW X4-gyel és a Mercedes GLC Coupéval versenyzik majd.

A többi új darabbal kapcsolatban is szűkszavú volt a márka, de annyit le lehetett szűrni mondandójukból, hogy négy új plug-in hibrid érkezik. A cég emellett öt villanyautót is szeretne kihozni, ezek egyike a sokak által várt e-tron GT.

Ha már villanyautók, az Audi pénzügyi igazgatója, Dr. Arno Antlitz elmondta, ezek nem olyan jövedelmezőek, mint hagyományos társaik, de ezen változtatnának. Ennek részeként három tényezőn szeretnének fejleszteni.

Először is, a cég egy „vonzó elektromos portfoliót” szeretne kidolgozni, amelyben főszerepet kapna a presztízs. Az Audi szerint ezek vonzani fogják az új vevőket, és „erősíteni fogják jövőbeni árazási pozícióikat.”

Antlitz ezután arról beszélt, hogy ahol lehet, egyszerűsíteni kell. Szerinte ez az egyedi opciók és pár darab elkaszálásával fog járni. Utóbbiról a következőket mondta: „Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az elektromos autók egyedi jellemzőinek hála szűkebb kínálattal is el tudunk érni annyi vásárlót, amennyit szeretnénk.”

Végül, a cég a Volkswagennel és a Porschéval való kapcsolatára alapozva csökkentené a költségeit. A Porschéval már együtt dolgoznak a PPE platformon prémium autóikhoz, míg a kis-, és középkategóriás villanyautóik a VW-től kölcsönvett MEB-re épülnek. Az Audi szerint az erre felhúzott modellek „teljes értékű terméket nyújtanak a felhasználónak, az Audi hagyományos hírnevével és vonzó árakon.”

2025-re az Audinak 30 zöldtechnológiás modellje lehet, ebből kb. 20 teljesen elektromos. Addigra már az összes legyártott autójuk közel 40%-a tartozhat ebbe a kategóriába. Az új tervek bejelentése mellett azt is elmondták, 26 ezer e-tront adtak el tavaly, 2019-ben 1,85 millió járművet adtak el összesen, és így 4,5 milliárd dollár bevételre tettek szert.

Természetesen a koronavírus-járványnak komoly szerepe lehet az idei eredményekben. Schot is elismerte ezt, és elmondta: „A vírus legyőzése, és mindannyiunk egészségének megőrzése az elsődleges jelenleg.”

Ennek érdekében a cég bezárta brüsszeli, ingolstadti, neckarsulmi, győri és san josé chiapai gyárát is. Schot szerint ez egy „drasztikus, de szükséges” lépés volt, mivel ilyen helyzetekben „a gazdasági érdekeknek a háttérbe kell szorulnia.”

Az Audi 2019 végén nagyszabású felújításba kezdett, már ami autóparkjukat illeti, ez alól az RS 7 Sportback sem lehetett kivétel. Íme egy rövid videó, mely jól bemutatja az újdonságokat.