A Skoda bemutatta a hetedik tervvázlatát, amelyet majd a Skoda Academy Technikal School 20 hallgatója fog majd megépíteni. Tavaly a Mounitaq nevű kisteherautó volt a soros, melyet a Kodiaqból alakítottak át, most pedig a Scala került átrajzolásra, roadstert csinálnak majd belőle.

A Skoda Scala roadster elkészítése pár hónapig el fog tartani, így a befejezett autó júniusban mutatkozhat majd be. Ez idő alatt a húsz tanulót a márka design centerének munkatársai, többek között a főtervező, Oliver Stefani fogja segíteni az autó alkatrészeinek megtervezésében és legyártásában.

Addig is a projektet egyelőre vázlatok alapján csodálhatjuk meg (lásd a lap alján a galériát), de a cég szerint már így is lenyűgöző. A képek alapján a Scala a ferde tetejétől és a hátsó ajtóktól elbúcsúzik, de kap egy új, hatszög alakú kipufogócsövet a hátsó lökhárító közepére. Vélhetően nem ezek lesznek csak az újdonságok, és az átváltozás révén megújult kasztni, felnik és utastér is terítéken lesz.

2019-ben a Skoda akadémiája a Mountiaqot építette meg, ami nyolc hónapot vett igénybe. A crossovernek először a kasztniját erősítették meg, lebontották a tetőt, és megtervezték neki a platót.

A valódi Kodiaq hasmagasságát 10 centivel megemelték, 29 centiméterre. A 17 colos Rockstar II felniknek hála 3 centivel lett szélesebb a kocsi nyomvonala. A Skoda tanulói emellett korábban egy kabrió-crossover Karoqot, kétüléses Citigo versenyautót, Fabia kisteherautót, coupévá alakított Rapid kombit és Citigo homokfutót terveztek.

A Skoda első hibrid Octaviáját tisztelhetjük az RS iV-ben, melyhez egy kedvcsinálót is készített a márka.

Galéria: 2020 Skoda Scala Spider