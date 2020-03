Ha esetleg valakihez valahogy még nem jutottak volna el a hírek, akkor közölnénk: járvány van, úgyhogy komoly előkészületeket kell tenni mindenkinek a saját, és embertársai egészségének megvédése érdekében.

Többek között az autógyáraknak is lépnie kell-kellett emiatt, de üzleti érdekük is azt kívánja meg, hogy leállítsák a termelést, így nem gyárt egy ideig autót a Volkswagen, a Toyota, a Lamborghini, a Peugeot, az Opel, és az Audi sem.

Ez azt is jelenti, hogy utóbbi márka itthoni, győri üzeme is bezárja egy időre a kapuit, de az Audi nem csak így szeretne üzenni a polgároknak, hogy meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket magánéletünkben is, így az alábbi, egyszerű, de nagyszerű kis videót tették közzé:

Az Audi 2019 végén nagyszabású felújításba kezdett, már ami autóparkjukat illeti, ez alól az RS 7 Sportback sem lehetett kivétel. Íme egy hosszabb videó, mely alaposan bemutatja az újdonságokat.