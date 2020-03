Több éve rebesgetik már, de a BMW most hivatalosan is elismerte, hogy a következő hetes sorozatnak lesz teljesen elektromos hajtásláncú változata is, a benzines, dízeles és hibrid mellett, ez pedig több korábbi pletykát is megerősít.

Elsősorban azt, hogy a BMW kínálatából kiesnek a V12-es motorok. Az erről szóló hangok az elmúlt hónapokban eléggé felerősödtek, és mára biztos is lett a dolog. A cég iránya és az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási szabályok miatt ez borítékolható volt.

Másodszor: a V12 erejét ezentúl a hibridtől várhatjuk. Ezt egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, de több szó volt már a cég biturbós V8-asának és egy, vagy több villanymotornak az egyesítéséről, így születhet meg a valaha volt legerősebb hetes BMW.

A cég M-osztálya is dolgozni fog az új modell legerősebb változatán, és bár nem teljesen saját modelljük lesz, a BMW M760 Li lesz az alapja. Egyes értesülések szerint a neve Mi7 lesz, ami a hibrid hajtásláncra is utal.

A BMW Blog forrásai szerint az új hajtáslánc 650 lóerős lesz, és 100 kWh-s akkumulátor lesz benne, ami akár 640 km-t is megtehet majd töltés nélkül. Tekintve, hogy az ötös sorozat új prototípusának villanymotorjai 750 lóerőt adnak, nem lennénk meglepődve jóval magasabb számoktól sem.

Az új BMW X8, és annak M-osztály által tuningolt változatai lehetnek azok, amelyek fele pillantanunk kell, hogy megtudjuk, mire számíthatunk majd. Emellett bár hiányozni fog a V12-es bivalyereje és hangja, el kell fogadni, hogy az autóipar már nem ebbe az irányba tart.

A BMW M, avagy a BMW motorsport részlege már évtizedek óta szállítja a németeknek a megbízható izomautókat. Az alábbi videóban egyik legújabb modelljük, az M2 CS mutatkozik be.