A kaliforniai Alameda megye hatóságai kijelentették, hogy a Tesla nem egy „létfontosságú vállalkozás”, így arra kötelezték a gyártót, hogy fremonti gyárának tevékenységét a „legalapvetőbb műveletekre” redukálja.

A hír egy nappal azután jön, hogy Elon Musk egy belső e-mailben arról tájékoztatta az alkalmazottakat, hogy az üzem normális munkarendben folytatja a termelést, annak ellenére, hogy a megye az összes, nem létfontosságú vállalkozás bezárását kérte.

Musk az e-mailben azt is kérte, hogy aki betegnek, „vagy akár egy kicsit is kényelmelenül” érzi magát, az ne jöjjön be dolgozni, miközben azt is leírta, hogy szerinte a „koronavírus miatti pánik rosszabb, mint maga a járvány.”

A megye állásfoglalása egyben azt is jelenti, hogy a Teslának a gyártást és a kiszállításokat is fel kell függesztenie fremonti, több, mint tízezer dolgozót foglalkoztató gyárában, egészen a vesztegzár felfüggesztéséig.

„Az Alameda megyei egészségügyi szervezet definíciója szerint a Tesla nem létfontosságú intézmény. A minimális alapműveleteket továbbra is végrehajthatják.” - írta Twitteren Alameda megye seriffjének hivatala.

Ez a megye egy a kilenc közül, amelyeket vesztegzár alá vontak a járvány miatt, ilyenkor csak a leglényegesebb üzletek maradhatnak nyitva, illetve a lakosságnak azt ajánlja a kormányzat, hogy maradjanak otthon, ezzel próbálják a vírus terjedését megakadályozni.

A vesztegzár alatt a Tesla gyárának működése is a legalapvetőbb dolgokban merül majd ki, ami az eszközök karbantartását, a telephely őrzését, a fizetések kiutalását teszi ki.

A parancs azért érinti érzékenyen a gyártót, mert épp most pörgették fel a Model Y termelését, amelyre nagyobb volt a kereslet, mint az összes egyéb modellükre összesen. Korábban 10 napra a sanghaji gyárát is be kellett zárnia a cégnek.

A Tesla Model Y első darabjai a vártnál jóval korábban, akár már márciusban kikerülhetnek a gyártó kezei közül.