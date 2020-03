A koronavírus egyre erőteljesebb terjedése miatt a Ford Motor Company ideiglenesen felfüggeszti a jármű- és motorgyártást a kontinentális európai üzemeiben. Ez az intézkedés március 19-én, csütörtökön lép érvénybe, és a felfüggesztés várhatóan több hétig tart majd.

A Ford azt követően döntött így, hogy az Egészségügyi Világszervezet közölte: a koronavírus-járvány új epicentruma Európa, ahol a bejelentett esetek száma az elmúlt napokban jelentősen növekedett, és várhatóan továbbra is gyorsan növekszik majd. A Ford döntése, hogy ideiglenesen leállítja a termelést, hozzájárul a vírus elterjedésének megakadályozására irányuló erőfeszítésekhez.

“Bár létesítményeink működését a koronavírus eddig szerencsére korlátozottan befolyásolta, a járvány mégis példátlan hatással van alkalmazottainkra, márkakereskedőinkre, beszállítóinkra és vásárlóinkra, illetve az egész európai társadalomra,” nyilatkozta Stuart Rowley, a Ford Európa elnöke. “Ez a krízis drámai hatást gyakorol az európai piacra és a beszállítói iparágra. A nemrégiben több ország által is bevezetett intézkedések, amelyek korlátozzák az alapvető utazási és személyes kapcsolattartási lehetőségeket, és bizonyos országokban az áruk szállítását együttesen teszik indokolttá, hogy ideiglenesen felfüggesszük gyártási tevékenységünket a legnagyobb kontinentális európai üzemeinkben.”

A Ford gyártóüzemeibe irányuló alkatrész-beszállítás egyre szakadozottabbá vált az elmúlt időkben, a járműértékesítés pedig az egész iparágban csökkent, mivel a márkakereskedéseket több országban is arra kötelezték, hogy ideiglenesen zárjanak be. Ugyanakkor a járművek javítása fontos társadalmi igény, ezért a Ford-márkaszervizek az egész kontinensen továbbra is elvégzik az alapvető karbantartásokat és javításokat.

Zajlik a Ford Puma gyártása

A németországi Kölnben és Saarlouisban, illetve a romániai Krajovában március 19-től, csütörtöktől áll le ideiglenesen a termelés. A Ford spanyolországi Valencia összeszerelő üzeme és motorgyára már március 16-tól, hétfőtől ideiglenesen felfüggesztette a termelést, miután három dolgozónál koronavírus-fertőzést állapítottak meg az elmúlt hétvégén. Az üzemekben csupán a legfontosabb munkákat – például a karbantartást és a biztonsági felügyeletet – végzik el.

Az érintett európai dolgozókat elöljáróik tájékoztatják a helyi üzemre érvényes intézkedések részleteiről.

Bár a Ford reményei szerint a leállásra csupán rövid időn át lesz szükség, a felfüggesztés pontos időtartama sok tényezőtől függ. Ezek közé tartozik például a koronavírus terjedésének sebessége, a nemzeti kormányok és az Európai Unió által bevezetett mozgáskorlátozások, beleértve a határok lezárását is, a beszállítói iparág képessége a szállítások biztosítására, illetve a vásárlók visszatérése a márkakereskedésekbe, amelyek közül sok már jelenleg is zárva van a nemzeti szintű intézkedések értelmében.

A ma bejelentett intézkedések a múlt heti döntések sorát követik, amelyek értelmében minden alkalmazott távmunkában dolgozik, kivéve, ha üzleti szempontból kritikus fontosságú feladatot lát el, amit a helyszínen kell elvégezni. A távmunka mindaddig folytatódik, amíg a vállalat erről további döntést nem hoz, ezzel is támogatva a vírusfertőzés visszaszorítására irányuló folyamatos erőfeszítéseket. A Ford számos elővigyázatossági intézkedést vezet be annak érdekében, hogy gondoskodjon azon kevés munkatársának biztonságáról, akik nem tudják otthonról végezni a munkájukat.

“Az ilyen nehéz időkben egyesíteni kell erőinket, és az emberek érdekeit kell előtérbe helyeznünk,” tette hozzá Rowley. “Mi a Fordnál az elkövetkező hetekben igyekszünk, hogy segítsünk kezelni a krízist, mérsékelve a vírus terjedését, és ahol csak lehetséges, enyhíteni a járvány hatásait.”