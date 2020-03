Az Audi és a Suzuki után a PSA csoport is meglépte azt, amit sokak szerint már régen meg kellett volna lépni, azaz leállíttatja a termelést összes európai gyárukban, ez a Peugeot, az Opel és a Vauxhall üzemeit is érinti, így a szentgotthárdi Opel létesítmény is kiűrül.

A Világgazdaság értesülései szerint a leállás jövő hétfőtől lép érvénybe, és első körben március 27-ig tart, onnantól pedig a koronavírus-járvány további lefolyásától függően fognak intézkedni. Ahogy máshol is, várhatóan itt is egy hétnél hosszabb kényszerszünet lesz azonban érvényben.

Az új James Bond-filmben kulcsszerepet kap majd a Land Rover Defender új generációja. A lenti videó, mely a forgatáson készült, de a filmbe be nem kerülő kaszkadőrjeleneteket tartalmazza, jól mutatja, miért.