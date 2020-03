A Tesla legnagyobb ellenzői sokszor azzal vádolják a gyártót, hogy még egy autót se tudnak összerakni rendesen. Ennek köszönhetően szerintük folyamatosan eresztenek, és hatalmas rések vannak a panelek között.

Ezzel párhuzamosan azt is szokták mondani, hogy a hagyományos gyártók ilyet sose engednének meg maguknak. Egy Alex Voigt nevű twitterező azonban megcáfolta őket egy sor képpel egy Porsche Taycanról, aminek hasonló gondjai vannak – talán még komolyabbak is.

Paul a müncheni Einsteinstraßén készítette a képeket, melyeket múlt szombaton posztolt. Lent látható ezek közül néhány, de a lap alján galéria is van róla. Sokan azzal próbáltak rácáfolni, hogy azt állították, az ajtó hátsó ajtaja nincs becsukva, úgyhogy készített nekik még néhány képet, amin tisztán látszik, hogy be vannak zárva (a modern autókat nem is lehetne bezárni, ha nincs rendesen csukva az ajtó).

Az ablakok egyértelműen egy síkban vannak, a panelek viszont láthatóan nem, szóval Voigt elég alaposan átnézte az autót, persze az internetszakértők világában ez még mindig nem elég.

A twitterező ekkor azt próbálta elmagyarázni, hogy nem a Porschét kívánja ezzel támadni, mert szeretné, ha ők is jó villanyautókat készítenének, mert bár most Teslája van, korábban vezetett Porschét is.

A technoise nevű felhasználó sietett segítségére egy újabb fényképpel, ami szerint ő Dániában is hasonlót tapasztalt, még azt is elmondja, hogy a hiba oka egy rögzítő hiánya a B-oszlopról.

Videón is a Porsche Taycan, amely kidogozott részleteivel még magas ára ellenére is népszerű lehet a vásárlók körében.

Galéria: Could The Porsche Taycan Have Panel Gaps Issues Like Tesla?