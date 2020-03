Életünk egyre inkább telítődik akkumulátorral ellátott készülékekkel, ezek nagy része lítium-ionos, ahogy a villanyautók is. A kapacitásvesztés, vagy a töltésbeli változások komoly hatással lehetnek az autó viselkedésére, kb., mint amikor több benzint fogyaszt az autó, mint kéne.

Számos márka, többek között a BMW, a Chevrolet, a Ford, a Fiat, a Honda, a Hyundai, a Kia, a Mercedes-Benz, a Nissan és a Tesla kezelési útmutatóinak töltésre vonatkozó részét átnyálazva a szakértők összeállítottak pár pontot, amivel meghosszabbíthatjuk akkumulátorunk élettartamát.

Először is használatban, és azon kívül is minimalizálni kell a hőmérsékletet. Ha lehet, árnyékos helyen parkoljuk le, vagy kössük rá a hálózatra autónkat, hogy a hőmérsékletszabályozó működjön minden esetben.

Azonban a túl alacsony hőmérsékletnek való kitettséget is kerülni kell. Ajánlatos ez esetben is a hálózaton tartani a kocsit, mert a szabályzó kényelmes hőfokon tartja az energiaforrást. 15%-os töltöttségi szintig egyes autókat be se kell dugni, maguktól bekapcsol ez a rendszer.

Minél kevesebb időt kell 100%-os állapotban tartani az autónkat. Ha lehet, ne pazaroljuk az áramot azzal, hogy minden éjjel feltöltjük. Ha naponta 30%-ot fogyasztunk, akkor az akkunak jobbat tesz, hogyha 100-ról 70-re esés után nem töltjük vissza 100-ra, hanem megyünk még egy napot 40-ig. Az okostöltők már képesek arra, hogy felismerjék az ember napirendjét, és ezáltal hatékonyabbak legyenek.

Emellett azonban teljesen lemerítve sem szabad sokat hagyni az akkumulátort. Szerencsére az akkumulátorkezelők ezelőtt jóval le szokták kapcsolni az elektronikát. Többek között azért sem ildomos túl sokáig használaton kívül hagyni őket, mert teljesen leszívhatják az akkumulátort, ami az élettartamot rövidíti.

Ha lehet, ne használjunk gyorstöltőket. A gyártók tudják, hogy jóval megnöveli a villanyautók vonzerejét, ha olyan gyorsan lehet „megtankolni” őket, mint egy hagyományos autót, ezért sokszor javasolják, hogy magasfeszültségű egyenárammal töltsük őket. Ez hosszú utak esetében, vagy amikor egy váratlan út felborítja a rutinunkat, érthető, de ne váljon szokásunkká.

Próbáljunk a szükségesnél ne gyorsabb töltőt használni, mivel minden ilyen alkalom csak rövidíti az energiaforrás élettartamát. A magasfeszültségű töltők ugyanis felerősítik a töltéssel járó, az akkumulátorra nehezedő mechanikai nyomást.

