Az Apex egy, a koronavírusnak betudható kisebb késés után hivatalosan is bemutatta az AP-0 konceptet. A 2022 végén piacra kerülő gyártási verzió „előnézete” egy elektromos sportkocsi, melyet versenyautók ihlettek, de közúton is lehet vele közlekedni.

Az AP-0 külseje eléggé arcon vágja az embert még álló helyzetben is. Villanyautó révén a hagyományos hűtőmaszkot elhagyva ennek helyén keskeny légbeömlők vannak, de egy splitter és háromrészes LED-fényszórók is a jellemzői közé tartoznak. A kocsin digitális visszapillantók, és egy csepp alakú üvegtető van a forma-1-es autókon látható uszonnyal hátul. Pillangóajtók és 19 vagy 20 colos felnik is járnak még hozzá.

Hátul ugyanilyen sportos a kocsi, ez elsősorban a hatalmas diffúzorban nyilvánul meg, de a hátsó lámpák is eléggé megkövetelik a figyelmet. Bár az ilyen, egész csomagtéren áthúzódó lámpasor nem új találmány, itt függőleges irányba is elkalandoznak, így elég egyedi látványt nyújtanak. A beltérről csak azt az infót kaptuk, hogy kétüléses lesz (galéria a lap alján).

Technológiával is merészen el lesz látva a kocsi, elsősorban a kiterjesztett valóság képernyők azok, amire a cég büszke, de egy lidar rendszer is lesz benne, ami folyamatosan térképezi fel a környékét az autónak. Ezzel egy hármas szintű önvezető rendszert tudnak bele telepíteni, de ez négyes is lehet később.

Az energiát egy 90 kWh-s lítiumionos akku adja, ami egy 650 lóerős villanymotort hajt, ezzel a hátsókerék-meghajtású kocsi mindössze 2,3 mp alatt lesz százon, és 306 km/h-ig tud gyorsulni.

Ha már szóba került a teljesítmény, az Apex szerint az AP-0-nak 515 km-es hatótávja van, amikor lemerül, akkor pedig egy CCS gyorstöltővel akár 15 perc alatt is vissza lehet tölteni 80%-ra. Sima házi konnektorral ehhez képest ez nyolc órát venne igénybe.

Bár a legtöbb villanyautó pont az akkumulátor miatt nagyon súlyos, az AP-0 mindössze 1200 kilót nyom. Ezt elsősorban a szénszálas elemek tömkelegének köszönheti, még a felnik is így készültek többek között.

Amellett, hogy pehelysúlyú, a gyártó azt is ígéri, hogy igazi versenyautóként viselkedik hála az ott látott tolókarokkal ellátott felfüggesztéseknek. Szénszálas féktárcsák is járnak hozzá, ezek elől 360, hátul 340 mm-esek. Bár a gyártás még messze van, a cég már most elárulta, hogy nettó 150 ezer fontba (kb. 54,5 millió forintba) fog kerülni a modell.

Galéria: Apex AP-0 Concept