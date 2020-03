Ahogy az ismert, a hétvégén indult volna a Forma-1 2020-as szezonja Ausztráliában, ám miután csütörtökön a McLaren egyik csapattagjának koronavírus-tesztje pozitív lett, hosszas tanácskozás után lefújták a versenyt.

Miután sokan roppant csalódottak voltak emiatt, a The Race nevű lap gondolt egyet, és elkezdett levelezgetni, egészen addig, amíg összejött annyi versenyző, amivel el tudták indítani a saját pótfutamukat - virtuálisan.

Az esemény alapja az rFactor 2 nevű szimulátor, ebbe tereltek össze nem csak esportolókat, hanem konkrétan egy egész sztárparádét vonultattak fel: A Red Bull csillaga, Max Verstappen mellett itt volt a volt F1-es Juan Pablo Montoya és fia, Sebastian, Dudu Barrichello (Rubens Barrichello fia).

De nem csak a Forma-1-ből voltak itt kötődések, rengeteg IndyCar-versenyző (köztük a csodagyereknek tartott Colton Herta, vagy az előző Indy500-as nyertese, Simon Pagenaud), és néhány Formula E-pilóta (Neel Jani, Antonio Felix Da Costa) is részt vett az ötvenezernél több netes nézőt vonzó eseményen.

Végül 54 pilóta jött össze a Nürburgringi forma-1-es pályán megtartott futamra, őket három selejtezőbe válogatták (az elsőt Verstappen magabiztosan nyerte), mindegyikből az első nyolc került a nagy fináléba.

Itt a kvalifikációt az esportosok nyomták meg elég jól, az első rajtkockát a szlovén Jernej Simoncic kaparintotta meg, míg Max Verstappen csak a mezőny hátsó részébe tudta beverekedni magát.

A futamon aztán bár komolyan előre tudott jutni, végül nem sikerült az első 10 közé kerülnie. A versenyt rajt-cél győzelemmel húzta be Simoncic, a virtuális dobogóra két másik gamer, Carl Siggy és Rudy Van Buren állhatott még fel. A legjobb versenyző, aki nem a virtuális versenyek világából jött, ezúttal a svéd Felix Rosenqvist lett, aki amúgy szintén az IndyCarban nyomja, a hetedik helyen ért célba.

Tekintve, hogy a koronavírus-járvány minden bizonnyal még jó ideig fennakadásokat fog okozni a motorsport világában, a The Race már be is jelentette, hogy jövő vasárnap következik az újabb futam, szóval úgy néz ki, lesz hiánypótlás a betegség lecsillapodásáig.

