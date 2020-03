2017-ben a The Economist nevű folyóirat sokak által vitatott címlapján halottnak nyilvánította a belsőégésű motorokat, mondván „Jó kört futottak, de már közel a vég.” Ez elég merész kijelentés volt egy ilyen konzervatív laptól, 2020-ban pedig a brit pénzügyi újság a Teslát nevezte ki az autóipar elektromos meghajtásra való átállásának éllovasaként.

Egy újabb számában a The Economist azt írja: „Nem csak a bevétel és a fokozott gyártási tempó az egyetlen oka, hogy a Tesla a legnagyobb gyártók közé lépett. Új termékeik és gyáraik is érkeznek. A Cybertruck nevű, egyenesen egy 80-as évekbeli sci-fiből előlépett szögletes kisteherautó, melyet Elon Musk novemberben maga mutatott be, 2021-ben érkezik, idén pedig a Model Y, egy kisebb SUV, és a Roadster nevű drágább sportkocsi is piacra kerül.” És akkor a Semi nevű kamionról még nem is beszéltek.

„Emellett épp most indult meg a Model-3-ak gyártása új, kínai üzemükben, bemutatva, hogy jóval gyorsabban tudnak a piac változásaira reagálni, mint ólomlábú vetélytársaik. 11 hónap alatt hozták a nulláról üzemképes állapotba.” Emellett már folynak a munkálatok egy német gyár felhúzásán, és már arról is szólnak a hírek, hogy Amerikában, konkrétan Nashvilleben épülhet majd meg az ötödik.

Az új modellek és gyárak valóban felhívták a figyelmet a kaliforniai gyártóra, de a technológiában elért eredményeik az, amivel valóban éllovasok tudnak lenni. A londoni folyóirat szerint „a Tesla villanyautóinak technológiája porig alázza a riválisokat. Emellett a hagyományos motorok használatával járó teher se nyomja a vállukat, ezzel lehet az egyik legjövedelmezőbb gyártó a világon.”

Egy bank, a Jefferies szerint a Tesla már közel jár ahhoz, hogy „ne csak autókban gondolkodjon, és úgy gondolják, a cég egy újfajta akkumulátortechnológián dolgozik, amely jóval hosszabb élettartamot biztosít, ezzel ebben is új mércét állítanának fel.” Erre utaló jelek valóban felszínre kerültek az elmúlt időszakban.

Mindenesetre az Economist szerint a Tesla „bebizonyította, hogy ízig-vérig autógyártó”, miközben „technológiai előnyüket is megtartották.” Ennek hála Elon Musk cége nagy kedvence a technológiai vállalkozásoknak.

A Tesla Model Y első darabjai a vártnál jóval korábban, akár már márciusban kikerülhetnek a gyártó kezei közül, ezért itt egy rövid videó, ami megmutatja, mit kell tudnunk az új modellről.