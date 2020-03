A Mercedes egy halom új villanyautón dolgozik, ebbe a már ismert EQC alá pozicionált EQA és EQB mellett az EQS és EQE luxusszedánok is beletartoznak. Az EQS-ről már több kémfotó kering, az EQE azonban eddig rejtve tudott maradni. Eddig, mert a skandináv kémfotósok találtak egyet a Tesla Model S és a Porsche Taycan megfizethetőbb alternatívájaként az elektromos szedánpiacot letarolni készülő modellről (galéria a lap alján).

Egyelőre alaposan be van bugyolálva álcaelemekkel a modell, aminek hála még az EQS-nél is nagyobbnak tűnik, de vele összehasonlítva itt alacsonyabban ülnek az első fényszórók, más alakú a csomagtérajtó, fölötte pedig egy harmadik féklámpa is van, és a visszapillantók is különböznek. Még az ablak alsó részét is letakarták, hogy biztosra menjenek. Az utastérben nem számítunk sok változásra, az infotainment és a digitális műszerfal is középre kerülhet.

A szektorból adódóan hatalmas kárpitválasztékot, és hangulatvilágítás-opciót várunk. Az EQS-hez hasonlóan az EQE is a cég MEA vázára épül, így hiába lesz rövidebb, mint az E-osztály, több helyünk lesz benne. A két tengelyre kerülhet két motor, így lesz összkerékmeghajtású a kocsi, amely valószínűleg a 2021-es Müncheni Autószalonon kerülhet bemutatásra, az első ügyfelek pedig 2022-ben vehetik át őket.

A Mercedes-Benz egyik legnépszerűbb modelljének, a C-osztálynak a következő generációját teszteli a Nürburgringen, erről szól az alábbi videó: