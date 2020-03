A Peugeot 208-as fiatalos külseje és modern technológiája komoly hullámokat vert fel. Megnyerte a 2020-as Év Autója díjat, de a piacon is jól fogy az ugyanarra a platformra épült Opel Corsával együtt. Egy fokozott teljesítményű változat így is hiányzik. A GTi változat visszatérését a pletykák alapján mi már eltemettük, de Jean-Philippe Imparato, a cég elnöke az Autocarnak elmondta, van jövője a modellnek.

A Peugeot főnöke elmondta: „Dolgozunk már az autón, ami a GTi lehet a jövőben, és ha van olyan kocsink, ami megérdemli ezt a jelzőt, az a 208-as lesz, még ha elektromos is. A többieknek marad a PSE, mivel az teljesen más érzés, tekintve, hogy nem hagyományos motorokkal megy. A 208-as az egyetlen, ami méltó a GTi elnevezésre, még elektromosan is.”

Számokról korai még beszélni, de az elektromos 208 GTi jobban megérné a PSA-nak, tekintve, hogy a márkák megoszthatnák a fejlesztési költségeket, az Opel például különösen vevő lehet erre. Ha ezek a modellek bejelentésre kerülnek, akkor a Renault gyorsabb kisautója sem sokat fog váratni magára, és könnyen lehet, hogy ez a Fordot és a VW-t is a Fiesta ST és a Polo GTI villanyosítására kényszeríti majd.

A Lamborghini új, kifejezetten pályahasználatra szánt hiperautóval készül, most pedig az abba kerülő V12-es nem akármilyen hangját is megmutatták nekünk.