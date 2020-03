A Dacia autói egyáltalán nem a legizgalmasabbak a piacon, de ha valaki alacsony áron keres járművet, ami elviszi A-ból B-be, nincs, ami megveri. Éppen ezért ilyen sikeres a román márka Európa szerte, és a világ más pontjain is, ahol minden csicsa nélküli, pénztárcakímélő autókra van szükség. A Renault leányvállalatának autói hamarosan új generációba lépnek, már az utolsó simítások folynak a Loganon és a Sanderón.

Mind a szedánról, mind a ferdehátúról láttunk már kémfotókat, de ezek egy fokkal érdekesebbek, mert a kipattintott Sandero Stepway éppen farolgat rajtuk. Bár elsőre úgy tűnhet, csak a sofőr szórakozik, biztosak vagyunk benne, hogy ennél komolyabb oka is van annak, miért nem egyenesen haladt az autó, akár azt nézte meg, hogy bírja a havat a kocsi, vagy hogy a stabilizátor hogyan kezeli a jeges felületet. Nem tudjuk, de ezeket a dolgokat mind meg kell nézni egy teszten.

A teljesen újratervezett modellek végre elvesztik a kettes Cliótól kölcsönzött alapokat, és a francia kisautó legújabb platformjára váltanak. Azonban nem változtatás nélkül kapják meg ezt az alvázat, a Logan és a Sandero egy leegyszerűsített változaton fut majd, amit a Nissan Micra alá is betoltak.

A naftát továbbra is ugyanaz a háromhengeres benzines, és négyhengeres dízelmotorok adják, ami eddig, bár a Stepway esetében egy 140 lóerős hibridről is szólnak a hírek. A vásárlók kézi és automata váltó közül választhatnak, de marcona kinézete ellenére a Sandero Stepway csupán elsőkerék-meghajtású verzióban lesz elérhető.

Galéria: 2021 Dacia Sandero Stepway new spy photos

21 Fotó

Bár Románia gazdaságos autóinak legújabb autóiba nem sikerült betekinteni, a jelentések szerint távolról úgy nézett ki, táblagépszerű infotainment rendszer van bennük. A Logan lap alján lévő galériájában ezt látni is, ahogy a LEDes első fényszórókat is.

Az újragondolt Logan október elején, a Párizsi Autószalonon mutatkozhat majd be, ahol a Sandero alapváltozatával léphet majd színre. Egyelőre nem tudni, hogy a Sandero Stepwayről is lerántja-e ekkor a leplet a márka, vagy megvárják vele 2021-et, amikor a Logan kombiváltozata is előkerül.

A szigorodó károsanyag-kibocsátási szabályok közepette a Daciának is el kellett kezdenie az elkerülhetetlen villamosítást, első elektromos modelljük pedig a Spring nevet kaphatja. Egy rövid ízelítőt is összeütöttewk az autóról.

Galéria: 2021 Dacia Logan new spy photos