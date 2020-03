A Lexus és a gyorsulási verseny kifejezések csak a legritkább esetben szerepelnek egy mondaton belül, az pedig, hogy valaki épp egy RX-et küldött csatába, mindenre vall, csak közepes mértékű épeszűségre nem.

Ennek ellenére megtörtént a dolog, hiszen Floridában néhány tinédzser úgy gondolta, jó ötlet lenne illegális gyorsulási versenybe keveredni, amit az egyik közelben lévő családi ház biztonsági kamerája fel is vett. A felvétel meglehetősen ártatlanul kezdődőik, hiszen mindössze annyi látható rajta, hogy két autó halad az utcán, majd nem sokkal később ugyanezen két autó egymás mellett haladva versenyez egymással.

A bal oldalon lévő autó a Lexus RX, amelynek vezetője a nagy sebesség következtében letért az útról, a füves területre hajtott, ahol miután sikeresen elkerült egy postaládát egy árok emelkedő része felé vette az irányt, ami kvázi dobbantóként funkcionált. A luxuskategóriás crossover ezt követően a levegőbe emelkedett és csak több méternyi repülés után ért földet.

Ahogyan az a felvételen is megfigyelhető, az autó szinte egyből tetővel lefelé érkezett meg az aszfaltra, ami az erőhatástól jelentős mértékben összeroncsolódott, így komolyabb sérüléstől is tartani lehetett, nem csoda, hogy egy közelben lévő rögtön rohant, hogy segíthessen.

Az autót ért komoly erőbehatások ellenére a benne tartózkodó vezető és annak utasa túlélte a balesetet, ám a vezető súlyos sérüléseket szenvedett, hiszen úgy tudni, több bordája is eltört a borulás következtében. Mindez azonban akár szerencsésnek kimenetelnek is nevezhető, főleg annak fényében, hogy a felelőtlenségnek adott esetben akár vétlen emberek is áldozatául eshettek volna.