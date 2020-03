Pár fokozott teljesítményű Volkswagent kaptak lencsevégre egy sankt moritzi hotel parkolójában, többek között jó pár Golf R prototípust, és a sokak által várva várt Arteon R egy tesztpéldányát.

A lenti, TFJJ nevű youtuber által készített videó első körben egy nyolcas Golf GTI-t vesz szemügyre, amikor egy másik álcázott Golf gurul színre. Ezen egy hetes Golf karosszériája található, de az utastere és a négy kipufogócső elárulja valódi kilétét.

Később egy újabb nyolcas Golf R is feltűnik a videóban, ezúttal azonban már az új generáció kasztnijával, már gyaníthatóan közel a sorozatgyártott verzióhoz. Más a frontrésze azonban, nagyobb hűtőrácsa és légbeömlői vannak az új GTI-hez képest. A hűtőrácson egy kék csík is végighúzódik, ami igazából a Golf GTE-re jellemző (galéria a lap alján).

Röviden láthatunk még a felvételen egy autót, ami eléggé egy Arteon R prototípusnak tűnik. Erről az autóról sokat beszéltek eddig, és korábban is lehetett róla látni kémfotókat. Fontos megjegyezni, hogy ennek az autónak egy R-Line logo van az elején, úgyhogy majd a későbbiekben derül ki, hogy valóban az R volt-e.

Akárhogy is, a vélemények megoszlanak az Arteon R hajtásláncáról. Egyesek szerint egy új, 3.0-literes biturbós VR6-os motor lesz majd benne 400 lóerővel, de mások azt mondják, egy az egyben a Golf R 2.0-literes négyhengeres turbóját veszi át, ami ott 333 lóerőt tud majd.

Attól függetlenül, hogy milyen motort választ a VW, valószínűleg az összkerékmeghajtású rendszer és a DSG váltó az alapfelszereltség részei lesznek.

A Volkswagen Atlas egy, a dél-amerikai piacra szánt új SUV, mely azonban a későbbiekben Európába is megérkezhet. Így mutat:

Galéria: VW GTI and R prototypes and test mules in parking lot