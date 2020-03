Egy négyfokozatú skálán fogja a VW-csoport megkérdezni ügyfeleit, hogy a jövőben a We Connect nevű opciót választó vásárlóik autói mennyi adatot menthetnek le, és használhatnak fel róluk, és az a veszély is fennáll, hogy a túl szigorú adatvédelmi opciókat választók alapvető funkciókból zárják ki magukat.

2018 óta az összes EU-ban eladott autónak hálózatba kell, hogy legyen kötve, hogy baleset esetén a hatóságokat automatikusan értesíthesse. A kötelező SIM-kártyáknak hála a gyártók most azt vizsgálják, mi egyébre lehet ezt felhasználni.

Gyártótól függően ez a navigáció automata frissítésétől az autó állapotáról való információ lekérésén át az önvezető módok installálásáig sok mindent tartalmaz, de egy komoly dilemma is felmerül, ugyanis bár a gyártóknak szüksége van az adatokra, be kell tartani az adatvédelmi törvényeket is, épp ezért vezette be a VW ezt a módszert.

A németek négy fokozata a Maximum Privacy (ez még az automata segélyhívást is blokkolja), No Location, Use Location és Share Location. Az utolsó szinten érhető el az összes beépített szolgáltatás, mint az Amazon Alexa, a töltőállomások térképe, vagy a hangvezérlés.

A Volkswagen rendszere egyenesen az EU adatvédelmi szabályzatának közvetlen eredménye, amely különösen szigorú büntetéseknek teszi ki a gyártókat. Azonban, mivel ezeket az adatokat nem csak a gyártók kapják meg, az esetleges adatlopás veszélye is nagyobb.

A legtöbb gyártóhoz hasonlóan a VW is az Amazon Web Servicest használja szolgáltatóként, ennek pedig egyenes következménye lesz, hogy minél kevesebb adat megosztását engedélyezi az ember, annál kevésbé tudja kihasználni autóját.

Tavaly viszont egy kutatás mutatta meg, hogy egy terabytenyi adat, melyet a Ford ügyfeleitől kértek be, teljesen védtelenül ült az Amazon szerverein tárolva egy harmadik cég által. Az adatok elbarrikádozása azonban egyrészt az autók fejlesztésében sem segít, másrészt a profitot is erősen csökkenti.

Emellett a megvásárolt használt autókra is jobban kell majd figyelnünk az eddigieknél, ugyanis például az Egyesült Királyság kiberbiztonsági hatóságai egy telefonhoz hasonlóan egy autóról is törölni tudnak minden adatot, ezzel megakadályozva, hogy az előző tulajdonos, például egy alkalmazással ki tudja nyitni a kocsi ajtaját. Éppen ezek miatt a visszaélések miatt ajánlatos óvatosnak lenni azzal kapcsolatban, milyen adataink használatába egyezünk bele.

A BMW M, avagy a BMW motorsport részlege már évtizedek óta szállítja a németeknek a megbízható izomautókat. Az alábbi videóban egyik legújabb modelljük, az M2 CS mutatkozik be.