A hu.motorsport.com az elsők között számolhatott be arról, hogy nem sokkal a mezőny megérkezése után 5 F1-es csapattagot is karanténba helyeztek a koronavírus gyanúja miatt. Először három csapattagról volt szó.

Ketten a Haas F1 Team, egy alkalmazott pedig a McLaren csapatától került karanténba. A vizsgálat eredményére azonban egészen idáig várni kellett. Míg a Haas tagjai negatív eredményt produkáltak, a McLaren dolgozójának pozitív lett tesztje.

A Haasnál nagyobb volt a riadalom, mivel csütörtökön két további szakemberüket helyezték vizsgálat alá, de a négyük közül egyik sem kapta el a koronavírust. Azzal, hogy a McLarennél megtörtént, amitől a legjobban tartottak, a csapat nem dönthetett másképp.

„A McLaren Racing ezen az estén Melbourne-ben megerősíti, hogy nem vesz részt a 2020-as Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon, miután az egyik csapattag koronavírus-tesztje pozitív lett.” - áll a közleményben.

„A csapattagot rögtön izoláltuk a többiektől és elment tesztvételre, ahogy elkezdte mutatni a COVID-19 tüneteit, most pedig a helyi egészségügyi hatóságok kezelik.”

„A csapat felkészült erre az eshetőségre, és folyamatos támogatást nyújt az alkalmazottjai számára, akit most karanténba helyeznek. A csapat együttműködik a releváns helyi hatóságokkal, hogy segítse a vizsgálatait és az elemzéseit.”

„A Forma-1-et és az FIA-t a McLaren Racing vezérigazgatója, Zak Brown, és a McLaren F1 csapatfőnöke, Andreas Seidl értesítette ma este a döntésről.” - folytatták a hivatalos közlemény részeként.

„A döntést nemcsak a McLaren F1 alkalmazottjait és partnereit védve hoztuk meg, hanem a csapat riválisait, a Forma-1 szurkolóit és az F1 részvényeseit is védve.” – olvasható tovább a Melbourne-ben publikált közleményben.

Egyelőre még senki sem reagált a McLaren ezen bejelentésére, mely egyfajta lavinát indíthat be, hiszen Ross Brawn korábban elmondta, ha egy csapat nem állhat rajthoz, akkor a többi sem fog. Kérdés, hogy mi van ebben az esetben, amikor ugyan a McLarent beengedték a pályára, végül saját maguk döntöttek úgy, hogy visszavonulót fújnak.

További kérdéseket vethet fel mindez Bahreint illetően is, ahol már korábban meghoztak egy drasztikus döntést, miszerint nem engedik be a nézőket a pálya területére, amire még nem volt példa a Forma-1 történetében. A sivatagi futam a következő héten lenne. Most azonban mindenki a többi csapat, a Liberty Media és az FIA reakciójára vár.

