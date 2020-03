A helyszín az Egyesült Államok, konkrétan a Florida állambeli Inverness versenypályája, ahol éppen egy alsókategóriás verseny zajlott - ilyenekből kismilliót találni az országban, elvégre az ilyen események elég jól pörgetik a helyi gazdaságot.

A futam folyamán egy rajtoltatást követően a versenyt vezető autót ketten is megpróbálják megelőzni, ám összeakad a három autó, és a vezető gyakorlatilag fékezés nélkül (a pálya jellege miatt nem is sokat érne a fékezés) rohan le a pályáról.

Egyenesen ráhajt egy, a villanyoszlopok védelmét szolgáló buckára (kérdés, miért nem egy gumifallal védik ezeket mondjuk), aminek köszönhetően felpattan, és egyenesen a középen leparkolt felvezetőautón landol.

Amellett, hogy egy roppant látványos esetről van szó, jól felhívja arra a figyelmet, hogy - itthon is - a kisebb pályákon is elengedhetetlen, hogy betartsák a biztonsági előírásokat. Itt még ki sem szállt a sofőr a felvezetőautóból, és ha véletlenül rossz szögben találta volna el a szálló kocsi a Mustangot, sokkal rosszabb vége is lehetett volna.

