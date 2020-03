A jelek szerint az emberek örömmel fogadták az új Form Mustang Mach-E elkészítésének ötletét, hiszen már most több mint 45 ezren adták le rá előrendeléseiket, ami egy remek szám, tekintve, hogy a gyártó összesen 50 ezer legyártott példánnyal számol az első évben.

Noha ezek a számok fantasztikusak, a teljes kép kedvéért mindenképpen meg kell említenünk, hogy a Tesla Model 3, Model Y és Cybertruck típusokra sokkal többen tették le a foglalót, vagyis attól, hogy a Mustang Mach-E jól teljesít, még nem lett egy csapásra trónbitorló belőle.

Szintén érdemes figyelembe venni azt is, hogy a foglaláshoz jelen pillanatban csak egy 500 dolláros letét szükséges, amit vissza is fizet a gyártó, ha valaki végül úgy dönt, hogy mégsem a Mustang Mach-E lesz számára a legoptimálisabb választás. A Tesla esetében a foglaló mértéke az adott modelltől függ, a Cybertruck esetében például csak 100 dollárt kérnek, így nem kizárt, hogy ez is hozzájárult az 500 ezres előrendelői szám eléréséhez.

Ettől függetlenül a Ford büszke lehet az 50 ezer előrendelésre, hiszen egyáltalán nem rossz eredmény ez ahhoz képest, hogy mindössze első évüket töltik az elektromos bizniszben.

A 2020 végén érkező modell normál és megnövelt hatótávú kivitelben is elérhető lesz a vásárlók előtt, akik hátsó, vagy adott esetben összkerékhajtással is kérhetik majd az újdonságot. A hátsókerék-hajtással és nagyobb kapacitású akkumulátorcsomaggal kínált kivitel nagyjából 480 kilométer megtételére lehet majd képes, ami a becslések szerint a Tesla Model Y fenségterülete lesz.

Tavaly hatalmas sikernek bizonyult a majd 20 éves téli álmából felkeltett Toyota Supra, 2021-ben pedig tovább bővítették a kínálatot, erről szól az alábbi videó:

Galéria: Ford Mustang Mach-E