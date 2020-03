Az új Koenigsegg Jesko Absolut múlt héten bemutatkozott az egész világnak, mint a Jesko már régóta várt, alacsony légellenállású rokona, és nem mellesleg a gyártó leggyorsabb modellje.

Az utolsó részt külön is érdemes, hogy az ember az agyába vésse, mivel a Top Gearnek adott interjújában Christian Von Koenigsegg elmondta, hogy amint végeztek a Jesko Absolut gyártásával, lemondanak a sebességrekordokról: „A Jesko Absolut, több, mint elég gyors. Igazából nem is akarunk nála gyorsabb kocsit építeni. Soha.”

Hogy mégis mi számít „több, mint elég gyorsnak”? a Koenigsegg számításai szerint az új Jesko Absolut „jóval többel tud majd menni, mint 500 km/h”, ezzel pedig kényelmesen megveri a Bugatti legsebesebb darabját is.

Az egyetlen dolog, amit ki kell jelölni, az a rekordkísérlet napja, de ez még egy kicsit odébb lehet: „Ismét az a folyamat kezdődött meg, amikor hívogatjuk a hatóságokat, a rendőrséget, próbálunk lezáratni egy megfelelő utat.”

„Egy, vagy két évet lehet, várni kell majd ezzel. De a cél számunkra az, hogy megmutassuk, mire is képes ez az autó.” foglalta össze a dolgok jelenlegi állását a tulajdonos.”

Az Absolut ugyanazt a motort, azaz egy 5.0-literes V8-as biturbót használ, mint a Jesko, amely E85-ös benzinnel megtöltve akár 1600 lóerőre is képes lehet. A motorban egy apró elektromos kompresszor is van, amely egyenesen a turbókba fújja a levegőt, hogy minél kisebb késéssel lépjenek működésbe. A váltó a Koenigsegg saját fejlesztésű, többkuplungos, kilencsebességű darabja, amely a váltások közötti kieséssel is igyekszik leszámolni.

A Jesko Absolut a hátsó szárnyat egy pár kiálló, uszonyszerű elemmel helyettesíti, amelyek stabilabbá teszik magasabb tempóban, és a meghosszabbított hátsó résszel, illetve a többi aerodinamikai fejlesztéssel együtt mindössze 0,278-as légellenállási együtthatót eredményez.

