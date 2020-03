A Tesla is csatlakozott azon nagyobb autógyártók ligájához, akik elmondhatják magukról, hogy egymilliónál is több autót termeltek ki, ezzel mellesleg ők lettek a világ legnagyobb elektromos autógyártója is.

A mérföldkövet a gyártó palo altói főhadiszállásán ünnepelték meg, miután Elon Musk Twitteren mondott köszönetet a csapatnak elkötelezettségükért, megosztott pár közös képet az alkalmazottakkal, és az egymilliomodik autóval, amely egy vörös Tesla Model Y, amelyet azóta talán már meg is kapott új tulajdonosa.

Azzal, hogy tavaly év végén elindult a termelés sanghaji gyárukban is, a Tesla jelentősen felpörgette az éves gyártási számait. A márka nem kevesebb, mint 150000 darabot akar elkészíteni a népköztársaságban idén.

Ezt hozzáadva a Tesla kaliforniai, pontosabban fremonti gyárának 500 ezres éves kapacitásához máris évi 650 ezer példánynál járunk, úgyhogy további mérföldkövek, és ezeket elismerő tweetek érkeznek majd, tekintve, hogy Musk mennyire szereti ízlelgetni a munkája gyümölcsét.

Pár év alatt a vezérigazgatónak sikerült mindenki radarjára feltenni a márkát, és a hagyományos gyártók közül sokakat arra késztetett, hogy egy megfelelő zöldtechnológiás modellel álljanak elő, csak, hogy velük szembeszálljanak.

A Tesla portfoliójába jelenleg a Model 3 és Model S szedánok, illetve két SUV, a Model X és a Model Y tartoznak. További modellek is csőre vannak azonban töltve, így a jövőben az új Roadsterrel, a Cybertruckkal, és a Semivel bővülhet a kínálat.

A Tesla Model Y első darabjai a vártnál jóval korábban, akár már márciusban kikerülhetnek a gyártó kezei közül, ezért itt egy rövid videó, ami megmutatja, mit kell tudnunk az új modellről.