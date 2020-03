Bár nem egy szuperautó, nem elektromos, és még csak nem is rendelkezik orbitális erővel, a Toyota Yaris GR így is az egyik legmeglepőbb, és legradikálisabb modell, amely 2020 folyamán a piacra kerül.

A kis japán ferdehátú egy teljesen extrém mechanikai szörnyeteggé mutálódott. Bár továbbra is kisautónak számít, így is van benne egy 261 lóerős motor, és alaposan felpumpálták a vázát, egy szempont érdekében: hogy ördögi gyors legyen. A cég most közzétette az árakat, és… nem lesz olcsó.

Az elsősorban a Toyota WRC-n való elindulása alkalmából készített autó, és a Gazoo Racing nevű, sportkocsikkal foglalkozó részlegüknek hála annyira lett félelmetes, amennyire apró, szinte olyan széles, mint amilyen hosszú, de utóbbira szükség is van a módosított mechanizmus elrejtésében.

A tengelyek hossza például megnőtt az új alváz miatt, így a kerékívek is túlzóan hathatnak, ahogy a hűtőrács, és a hátsó diffúzor is, utóbbit a két hatalmas kipufogócső fogja közre.

A váz alatt egy 1,6-literes, háromhengeres turbómotor fekszik, amely elég komoly számokat, 261 lóerőt és 360 Nm-es nyomatékot produkál az 1280 kilós, összkerékmeghajtású autón. A tömeg elsősorban az alumíniumból, illetve szénszálas műanyagból készített elemeknek köszönhetően ilyen alacsony.

Ahogy arra számítani lehetett, a Toyota Yaris GR-ért apró mérete ellenére is nagy árat kell majd fizetni. Egyelőre itthoni árakról még nem tudunk beszámolni, de az már kiderült, hogy Németországban 33200 euróért (kb. 11 millió forintért) lehet majd hozzájutni.

Hogy ez végül mennyit fog változni, mire hazánkba is eljut a modell (ha eljut), egyelőre kérdéses, mindazonáltal egyelőre úgy tűnik, hogy ha mégis, akkor nem kell különösebben nagy konkurenciával számolnia, tekintve, hogy teljesítménye révén akár eggyel magasabb kategóriába tartozhatna.

Akik a legnagyobb riválisai lehetnek, az a Honda Civic Type R, amely 12 099 000 Ft-tól érhető el itthon, a Renault Megane RS Trophy, amelyért 11 999 000 Ft-ot kell fizetni, illetve a Hyundai i30 N Performance, amely 9,5 millió Ft-tól kezdődik.

