Korszerű törésteszt-laboratóriumot helyezett üzembe Polygon Úhelnice tesztközpontjában a Skoda. A Mladá Boleslav közeli centrum az Európai Újautó-értékelési Program (European New Car Assessment Programme; Euro NCAP) 2020 eleje óta hatályban lévő irányelvei, illetve a további nemzetközi törésteszt-referenciaelőírás szerinti vizsgálatokat is lehetővé teszi. LED-technikájú világítási rendszer és a legkorszerűbb kameratechnika szolgálja az elvégzett ütközési vizsgálatok optimális dokumentálását, mégpedig fokozott energiatakarékosság mellett. A gyártó új részleget alakított ki az elektromos járművek töréstesztet követő kezelésére is.

Christian Strube, a Skoda igazgatótanácsának a műszaki fejlesztés területéért felelős tagja kifejtette: "Új ütközésvizsgálati laboratóriumunk a lehetséges baleseti helyzetek még széleskörűbb és valósághűbb szimulációját teszi lehetővé, fontos műszaki előfeltételét teremtve meg annak, hogy a jövőben további emelhessük járműveink eleve magas színvonalú biztonságát. A tesztberendezés emellett az akkumulátorhajtású elektromos gépkocsik tesztelésének is minden műszaki követelményét kielégíti. Az elkövetkező évek során fokozatosan növeljük törésteszt-kapacitásunkat, s új tesztlaboratóriumunkkal tovább fokozzuk a Volkswagen Csoporton belüli felelősségvállalásunkat."

Az új ütközésvizsgálati laboratórium több mint kétszer akkora, mint a korábbi vizsgálati központ, az ütköztetőcsarnok több mint 180 méter hosszú. Külön csarnokban kaptak helyet az elektromos járművek ártalmatlanítására szolgáló speciális felszerelések, a laboratórium szíve pedig az elektromos meghajtó rendszer. Utóbbi akár 65 kilométer/órás tempóra is gyorsíthat két egymással szemben haladó, s akár 3,5 tonna össztömegű gépkocsit, míg egy legfeljebb 3,5 tonna össztömegű jármű a pálya teljes hosszában 120 kilométer/óra maximális sebességet érhet el.

A laboratórium számos korszerű vizsgálóberendezéssel rendelkezik, mint például a "Flying Floor" tesztszán, amely az oldalirányú oszlopnak ütközéshez gyorsítja fel a ráerősített gépkocsit, de statikus borulás-szimulátor is szerepel a tesztfelszerelésben.

A csökkentett átfedéses frontális ütközés (Small-Overlap Test) akadályai, valamint a hátsó ütközés és az autók közötti (Car-to-Car) tesztkonfiguráció akadálykocsija - egyaránt az új Euro NCAP követelményeknek megfelelő kialakításban - minden jelenlegi vizsgálati mód szerinti tesztet lehetővé tesznek. Az ütközés során ható erők nagyságát terhelésérzékelő mérőfal állapítja meg.

Egy önálló csarnokba a Skoda a gépkocsik elárasztására alkalmas berendezést telepített, amelyet az elektromos autókkal végzett ütközési teszteket követően akkor vesznek igénybe, ha a sérült akkumulátorokkal adódna váratlan probléma. A Skoda emellett új projektet is indított, amelynek célja az összes tesztadat digitális rögzítése, s máris számos adatot gyűjtöttek ki táblagépekre.

Az új tesztközpontban különböző kivitelben kilenc felnőtt- és négy gyermek-próbabábu szolgál a vizsgált járművek vezetőiként, illetve utasaiként. A próbabábuk beültetését optikai eszköz segíti, a megfelelő üléspozíció statikus fotogrammetria alkalmazásával ellenőrizhető. Húsz statikus és harminc fedélzeti - egyaránt HD-felbontású - nagysebességű kamera dokumentálja a töréstesztek eredményeit.

Az optimális képminőséghez biztosított lehető legjobb fényviszonyok érdekében a Skoda a tesztberendezés teljes fénytechnikájára egy 100 ezer lux megvilágítást nyújtó, LED-technikájú rendszert alkalmaz, amelynek előnyei között a negyven százalékos elektromosáram-megtakarítás mellett a magas fokú hőstabilitás is szerepel.