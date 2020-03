Az új Alfa Romeo Giulia GTA a márka összes rajongójának érdeklődését felkeltette, még úgy is, hogy a koronavírus miatt törölt Genfi Autószalon helyett csak a neten keresztül mutatták be. Az ok egyszerű: ismét itt egy autó az olaszoktól, amely a legjobb német sportszedánokkal is felveszi a versenyt.

A könnyített GTA és GTAm az Alfa Romeo 60-as évekbeli sportsikereinek állít emléket, amelyet a Giulia 1600 Sprint GTA-nak köszönhetnek. Ezzel a modellel hasonlítanánk össze az újat, még ha nem is olyan fair a dolog.

Kezdjük is a két roppant különböző modell összehasonlítását valamivel, amiben egyeznek: Mindkét modell az Autodelta részleg nevét viseli, amely a márka sportkocsikért felelős részlege.

Mindkét modell fő célja a súlycsökkentés, ezt pedig ultrakönnyű anyagok felhasználásával érik el. 55 éve ez az aluminiumn volt, ma pedig a szénszálas elemek. Az új Giulia GTA 100 kilót adott le így, korai leszármazottja viszont kétszázat, de az még más kor volt, amikor a biztonság, és a károsanyag-kibocsátás még nem volt annyira fontos, mint manapság.

Giulia GTA (2020) Giulia 1600 Sprint GTA (1965) Motor V6-os 2.9-literes 4 hengeres 1.6-literes Meghajtás Hátsókerék Hátsókerék Kivitel Négyajtós szedán Kétajtós Coupé Ülések

4 2+2

Stílus tekintetében is két teljesen más hozzáállásról tanúskodnak az autók. Manapság egy fokozott teljesítményű szedán 180 centi széles, és 460 centi hosszú, 1965-ben elég volt a Bertone által tervezett modellnek másfél méteres szélesség, és négyméteres hossz.

A felnik evolúciója is egészen lenyűgöző. Ma már 19 colosak a múlt század közepi 15-höz képest. Az is érdekes, hogy akkoriban az aerodinamikai toldalékok teljesen ismeretlenek voltak, ez csak a 70-es években kezdett el jelentőssé válni, az új GTA-val pedig már tényleg a csúcsot támadjuk e szempontból.

Giulia GTA (2020) Giulia 1600 Sprint GTA (1965) Hossz kb. 4,65 m 4,08 m Szélesség kb. 1,87 m 1.58 m Magasság kb. 1,43 m 1,31 m Tengelytáv 2,82 m 2,35 m Felnik

19" 15"

Másik közös pont, a hátsókerék-meghajtás, habár manapság egy jóval erősebb, 2,9-literes biturbós V6-os intézi ezt a munkát 540 lóerővel a 115 lóerős 1,6-os sornégyes helyett.

Az autókat megmérve azt is láthatjuk, hogy a klasszikus GTA Sprint csupán 745 kilót nyom, míg a mai, 500 példányban legyártott darabok 1520-at.

Giulia GTA (2020) Giulia 1600 Sprint GTA (1965) Teljesítmény 540 LE 115 LE Tömeg

1520 kg 745 kg Váltó Nyolcsebességes automata Ötsebességes kéziváltó Végsebesség

300 km/h fölött 185 km/h Példányszám 500 1.043

(500 Giulia Sprint GTA, 493 Giulia GTA 1300 Junior, 10 GTA SA, 40 GTAm)

Érdekes párhuzam van a Giulia GTAm, és versenyekre szánt elődje, a Giulia Coupe 2000 GTAm között is. Ezek nevében az „m” az olasz maggiorata, azaz „megnagyobbított” szót jelenti, és ez mindkét darabra igaz, de az 1971-esnek még nagyobb kerékívei voltak, hogy a versenygumik aláférjenek.

Az új GTAm egy kétüléses, míg a régiben csupán egy embernek volt hely. 2.0-literes motorja 240 lóerőt tudott kierőszakolni magából, 240 km/h-val tudott hasítani, és 3,90 kg/lóerő volt a hatékonysága, ami nem sokkal marad el az újétól.

Giulia GTAm (2020) 2000 GTAm (1971) Teljesítmény 540 LE 240 LE Váltó Nyolcsebességes automata Ötsebességes kéziváltó Végsebesség 300 km/h fölött 230 km/h Tömeg 1.520 kg 940 kg Tömeg/teljesítmény arány

2,82 kg /CV 3,91 kg/CV

Az Alfa Romeo Giulia GTA körül sokáig akkora csend volt, hogy azt hittük, meg sem érkezik, most azonban itt van, és pengébben néz ki, mint gondoltuk.