A Volvo felavatta új akkumulátor-összeszerelő gyártósorát a belga Gentben található gyárában.

Ennek a szalagnak az elkészülte fontos lépés a Volvo márka villamosítási munkálataiban, és abban, hogy elérjék végső céljukat: teljesen klímasemlegessé válni.

A Volvo globális gyártási vezetője, Geert Bruyneel elmondta: „Örülök, hogy alkalmazottainkkal megünnepelhetjük ezt a kivételes alkalmat.”

„Mivel a genti az első üzemünk, mely akkumulátorok összeszerelésére is alkalmas, kulcsszerepe lesz a villamosítási hálózatunk kiépítésében.”

A Volvo szerint a genti gyár átépítése fontos tanulságokkal rendelkezik majd a többi telephely leghatékonyabb átalakításához, ugyanis messze nem ez az egyetlen, ahol hasonlót terveznek.

Korábban a gyártó már jelezte, hogy szintén egy akkumulátorokra szakosodott gyártósor megépítését tervezik az amerikai Charleston városában található üzemben.

Emellett azt is megerősítették korábban, hogy a kínai Luqiao városában is elektromos autókat fognak gyártani, illetve itt készül majd a két rokon, a Polestar és a Lynk & Co egyes autói számára elengedhetetlen CMA jelű alváz.

A Volvo a kínai CATL és a koreai LG Chem cégektől szerzi be az akkumulátorokat. Első villanyautójuk a tavaly novemberben bemutatott XC40 Recharge, mely két villanymotorral 402 lóerőt termel, és 78 kWh-s akkucsomagja 400 km fölötti hatótávot biztosít neki a WLTP-szabvány szerint.

