Még valamikor az előző évtized elején volt nagy visszhangja annak, amikor a Google autói hazánkba látogattak, hogy a Street View elkészítéséhez kamerás autójukkal lefényképezzék szinte az egész ország úthálózatát.

Hamarosan újra ilyen élményben lesz részünk, hisz az Audi-BMW-Mercedes triumvirátus által felvásárolt Here is hazánkba küld egy hasonlót.

De mi az a Here? Alapjaiban úgy, mint a Google Maps, ők is egy térképet hoznak létre az autóval, ahogy a Google, van ennek azonban egy másik vetülete is.

A Here nem csak az utcaképet figyeli, hanem az útburkolati jeleket, a közlekedési táblákat, és az épületeket is.

Ezeknek elsősorban az önvezető autók kifejlesztésében lesz szerepe, mivel ez biztonságosabb navigációt nyújt, mint például egy olyan autó, ami a közvetlen kamerakép alapján ismeri fel a közlekedési táblákat, és meg lehet viccelni.

Forrás: hvg.hu

A Lotus Evija a világ első elektromos hiperautói között gurulhat majd aszfaltra. Az alábbi videó többek között a lenyűgöző teljesítményről is árulkodik.