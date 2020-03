A Skoda nemrég jelentette be, hogy érkező elektromos crossoverük az Enyaq névre hallgat majd, most pedig kémfotósoknak sikerült is elcsípniük egy tesztpéldányt (lásd galériánkat a kap alján). A komoly álcával eltakart Enyaq tulajdonképpen a Skoda ID.4-e.

Bár a két modellnek megvannak a hasonlóságai, az Enyaqnak markánsabb a hűtőrácsa, ez még a kamu matrica alatt is látszik. Bár nem hivatalos, de a Vision iV-n látott lehet majd a befutó.

És ha már szóba került a tanulmány, az Enyaq frontrésze erősen hajaz arra, bár kevésbé szögletes, inkább áramvonalasabbnak hat.

Hátrább egy egyszerűbb karosszériát találunk, melynek felső része az ID.4-tól lett kölcsönkérve. Emellett egy visszafogottabb hátsó részt, és egyedi csomagtérajtókat kapott a modell.

Az utastér is az ID.3-ban és 4-ben látottakat fogja idézni, azaz digitális műszerfal, egyedülálló infotainment rendszer, és egyéb, Skodákra jellemző elemek lesznek benne.

Sokat nem árult el a márka az Enyaqról, de még idén bemutatkozhat, mint a Skoda első modellje, amely a VW-csoport elektromos autóinak szánt MEB platformra épül.

A tulajdonságai továbbra sem ismertek, de a Volkswagen a „virtuális” Genfi Autószalonon megemlítette, hogy az ID.4 hátsó-, és összkerékmeghajtású kivitelben lesz elérhető. A cég azt is bejelentette, hogy az egyik változat 500 km-es hatótávú lesz.

Ugyanazokat a motorokat használhatja az Enyaq, mint a VW ID.3, így egy 150, és egy 204 lóerős variáns lehet a hátsókerekesek között, míg az összkerékmeghajtású verzió mindkét tengelyére kerülhet egy motor, így érve el a nagyjából 300 lóerőt.

A Skoda első hibrid Octaviáját tisztelhetjük az RS iV-ben, melyhez egy kedvcsinálót is készített a márka.