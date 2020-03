Korábban más csatornák megmutatták, mennyi mindent lehet csinálni egy autóból, de most egy indiai youtuber, akinek csatornája a Technical Partha névre hallgat, megalkotta valószínűleg a legolcsóbb elektromos autóvá alakítást, amiről eddig hallottunk. Nem kell hozzá más, csak egy Maruti 800-as, egy villanymotor, egy kontroller, és egy 60 voltos akkumulátor. No, meg egy acéllemez.

Miért kell utóbbi? A Technical Partha az eddigi motort meg akarta tartani alapnak – és hogy hogyan tudta ezt megoldani, az az egész projektnek a zsenialitása.

A lényeg az, hogy a szerelő úgy szedte szét a motort, hogy nem vette ki a motortérből. Kivette azonban az olajteknőt, a hengerfejeket, a vízpumpát, és a három hengert, így csak a blokk és a váltóhoz kötött főtengely maradtak (lásd még galériánkat a lap alján).

Az acéllemez, ami még a Cybertrucknál használtaknál is vastagabb, a hengerfejek szerepét veszi át. fúrt rá három lyukat, amelyek a blokkon lévőkhöz hasonlóak, és négy másikat, hogy rá tudja csavarozni a villanymotort.

Az indiai youtuber ezután két fogaskereket ad az egészhez, valószínűleg, amelyekre az ékszíj volt kötve. Ezek mozgatják a főtengelyt, és adnak életet az autónak. A motor 60 voltos, 3000 wattos. Egy 60 voltos, 4000 wattos vezérlőt kap a 60 voltos, 40 Ah-s akkumulátor mellé. Egyetlen akkumulátorról van szó.

Ez azért van, mert így tudta elkerülni, hogy az acéllemezen, és egy motorkerékpár gázkarján (ami potenciométerként működik) kívül mást is kelljen használnia. Ahelyett, hogy a gázpedálhoz kötötte volna, a gázbowdent ehhez kötötte inkább.

Az elektromos Maruti 800 tehát az eredeti motorpilléreket, és egy működő váltót is tartalmaz, az alkotó szerint pedig 50 km/h-t is el lehet érni vele. Hogy milyen messze jut? Ezzel az energiaforrással max. két kilométerre. Sőt, mivel nincs síkosítás a csapágyakon és egyebeken, még addig se, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az ékszíj a legkisebb bukkanónál leugorhat a helyéről.

Akármilyen rövid élettartamú ez a darab, kíváncsiak lennénk, mihez kezd a Technical Partha normális költségvetéssel. Egy Renault Kwidet átépít K-ZE-vé? Egy elektromos Toyota Etiost? Egy Tata Nano villanyautót? Amilyen potenciál van a csatornában, a pénzzel nem sokáig lesz gondja, és akkor akár a saját vállalkozását is beindíthatja.

