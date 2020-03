A PSA csoportnak van jó pár elektromos autója, de a cég vezérigazgatója, és ha az összeolvadás létrejön, akkor az FCA leendő főnöke, Carlos Tavares egy újságírókkal tartott konferenciabeszélgetésen elég durván odamondott nekik.

A Reuters cikke szerint Tavares azt mondta, a jelenlegi villanyautók nem vonzóak a szélesebb közönség számára, és csak „zöldfüggők” veszik őket. Ennek eredményeképp a piac nagyon beszűkült, és sokakat egyáltalán nem érdekelnek az elektromos autók.

Tavares szerint ennek több oka van, egyrészt az erősen korlátozott töltőhálózatok, a viszonylag rövid hatótávok, és a felmerült kérdések az áram jövőbeli áráról. Utóbbi akkor keltett komoly visszhangot, amikor az IONITY január 31-én komolyan megnövelte tarifáit.

A cég, mely a BMW, a Mercedes, a Ford és a VW csoport közös vállalkozása, ezt azzal érte el, hogy átállt kilowattóránkénti számlázásba, ami sokaknak akár 500%-os emelést is jelenthet. Persze ebbe több egyéb tényező is beleszámít, de ebbe most nem mennénk bele.

Vissza a PSA-hoz: Tavares rámutatott arra, hogy az elektromos autók iránti kereslet általában összeomlik amint a kormánytámogatásokat csökkentik, vagy kivezetik.

Ez a helyzet valóban többször előfordult, például Kínában, ahol a támogatások csökkentése után erősen csökkent az érdeklődés.

A kihívások ellenére a PSA nem adja fel az elektromos autók gyártását, inkább szeretnének elérhető árú elektromos autókat kínálni, emellett szeretnének inkább rugalmas platformokat készíteni a csak elektromos autókra tervezettek helyett.

Az interjún Tavares azt is elmondta, a Vauxhall ellesmere porti gyárának jövője elsősorban attól függ, milyen kereskedelmi szerződést köt Nagy-Britannia az Európai Unióval. Mivel ez még sokáig nem fog kiderülni, a vezérigazgató szerint idén erről nem fog döntés születni.

A DS szeretne a jövőben a villanyautókra koncentrálni sokakhoz hasonlóan, az Aero Sport Lounge ezeknek az előfutára lehet.