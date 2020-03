A SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttek száma vasárnapról hétfőre 129-ről 150-re nőtt Németországban.

Az új esetek között van egy BMW dolgozó is, aki a cég müncheni kutatási és fejlesztési központjában dolgozik. Az Automobilwoche cikke szerint a férfi COVID-19-tesztje pozitív lett.

A BMW szóvivője hétfőn megerősítette a híreket, és elmondta, az alkalmazott nem utazott sehova az elmúlt időszakban. Hozzátette, a dolgozó vasárnap keresett fel egy orvost, és jelenleg kórházban fekszik, de a körülményekhez képest jól van.

A gyártó kutatási és fejlesztési központjában nagyjából 150 ember lépett kapcsolatba a beteggel, ők most két hétig karanténban lesznek otthonukban, mivel ennyi idő a vírus sejtett lappangási ideje.

A képviselő azt is hozzátette, hogy a nyílt irodákat fertőtlenítik, és mivel bár ez egy elég aggasztó fejlemény, a BMW szerint mindenféle megszorítás nélkül tudják folytatni munkájukat.

A koronavírus-járvány miatt más gyártók már komoly fennakadásokkal szembesültek Ázsiában. Legutóbb a Hyundainak kellett bezárni koreai, ulszani üzemét múlt pénteken, miután az egyik dolgozó tesztje pozitív lett.

Kínában ennél több gyár is bezárt, vagy csak csökkentett termeléssel üzemel, és a járvány miatt a világ egyik legnagyobb autópiacának az eladásai is bezuhantak. Emellett Genfben és Pekingben is komoly volumenű autókiállításokat fújtak le miatta.

Németországban a Robert Koch Járványügyi Intézet elmondta, a vírus kockázati tényezője most már mérsékelt. A Reuters cikke szerint a német esetek több, mint fele, 86 Észak-Rajna-Vesztfáliában, az ország legnépesebb tartományában lett felfedezve.

