Lehet, hogy a Bugatti egy egymodelles márka, de az az egy modell, a Chiron, annyi verzióban van legyártva, hogy azt már követni is képtelenség lassan. Ehhez a hosszú sorhoz írhatjuk a Pur Sportot. A Bugatti maga nem közölt részleteket, de a Yahoo Sports már tényként közli a modell érkezését.

A W16-os motorral felfegyverzett hiperautó aerodinamikai készségein és felfüggesztésén javítva, a súlyát csökkentve, és a lóerők eloszlását feljavítva a mérnökök állítása szerint kanyargósabb utakon is még élvezetesebb lesz vezetni.

Ahogy fentebb írtuk, a motor marad a 8.0-literes, négy turbós W16-os 1500 lóerejével, azonban jobban lehet pörgetni, 6900 percenkénti fordulatszámot érhetünk el vele, hála az újrakalibrált automata váltónak.

A váltóban eszközölt átalakítások 15 százalékkal összehúzták az áttételi arányokat is, ami az erő kerekekhez való eljuttatásában segít – nem mintha nagyon kellett volna ebben segítség a Chironnak.

A váz is komolyan fel lett újítva, 65%-kal merevebb rugók elől, 33%-kal merevebbek hátul, illetve a teljesítményközpontú állítható lengéscsillapítók a legnagyobb újdonságok. A Pur Sport 16 kg-s Aero felniket kapott, amik úgy lettek tervezve, hogy az autó aerodinamikáját segítsék (ki hitte volna?), és jobban besegítsenek a fékek hűtésébe.

Ha már a fékek: Titánból készült fékbetétek markolnak rá a könnyített féktárcsára, ennek hála 19 kilót spórol meg az autó. A karosszéria szintén az áramvonalasság figyelembevételével készült, így pl. a frontrészen nagyobbak a légbeömlők, a patkó alakú hűtőrács, és a splitter, ráadásul ezek szénszálas anyagból készültek (a lap alján galériánkban meg kehet nézni alaposabban a modellt).

A kocsi hátsó fele is megváltozott, például kapott egy majd két méter széles spoilert, ami „komoly leszorítóerőt” generál. A 3D-nyomtatott titán kipufogócsövek is újak, és annak ellenére, hogy „hiperkönnyűek”, komolyan ellenállnak a legkeményebb hőmérsékleteknek is.

A Bugatti mindössze 16 darabot épít a Chiron Pur Sportból 2020 második felében, és 3,2 millió euróért (1,05 milliárd forintért) fogják árulni nettó. Azért kíváncsiak lennénk, hogy a Chiron, és Chiron Sport tulajdonosok, akik szintén kifizettek vagy egymilliárd forintot az autójukért, mit gondolnak ezekről az újításokról, amiket nem kapnak meg.

