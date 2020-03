A Porsche tovább folytatja a 911-es sorozat bővítését, ennek látjuk újabb jelét ma, amikor is bemutatkozott a 911 Turbo S, amelynek fedélzetén nem kevesebb mint 650 lóerő kapott helyet a 3.8 literes, ikerturbós erőforrásnak köszönhetően.

Az előző 911 (991) Turbo S-hez képest a 992-es generációhoz tartozó modell 70 lóerőnyi extra teljesítménnyel, 50 Nm többletnyomatékkal és 0.2 másodperccel jobb gyorsulási idővel büszkélkedhet. Utóbbi már csak 2.6 másodpercet vesz igénybe a kupé esetében, míg a kabrió 2.7 másodperc alatt teljesíti a feladatot. A 0-200-as sprintidő esetében 8.9 másodperces gyorsulási időről beszélhetünk, ami kereken egy másodperccel jobb, mint amire az előd képes volt. Némi adalék még, hogy a végsebesség 330 km/órában lett meghatározva.

Ez a teljesítmény már a 991-es generációhoz tartotó 911 GT2 RS-sel hozza egy szinte az újdonságot, ám a mélyebb összehasonlításnak nem sok értelme lenne, hiszen hamarosan abból is érkezik az izmosabb változat, ráadásul amivel a 992-es Turbo S sokkal megfizethetőbb, mint a GT2 RS, a Porsche összkerékhajtással és számos komforthoz köthető megoldással is ellátta azt.

A számok mögé nézve a Porsche 911 Turbo S technikai értelemben véve is sokat fejlődött. A mérnökök áttervezték például az első tengelyt, amely 45 mm-rel szélesebb lett, és ugyanez a sors jutott a hátsó tengelynek is, ám a bővítés ott csak 20 mm-t tett ki.

2020 Porsche 911 Turbo

További módosításként megnövelték a hátsó szárny méretét is, amely így még nagyobb támogatást nyújt aerodinamikai téren. Akárcsak a hagyományos 911 esetében, a 911 Turbo S is előre 20, hátulra pedig 21 colos felniket kapott a gyártótól.

Természetesen az újdonság esetében sem maradhat ki a Porsche aktív felfüggesztés-kezelő rendszere (PASM), amely igény esetén akár 10 mm-rel is csökkentheti a hasmagasságot, miközben a felfüggesztés merevségét is állíthatja, hogy az autó vezetője a gyors kanyarokat a lehető legnagyobb sebességgel támadhassa.

Szintén a felszereltség részét képezi az aktív szelepekkel ellátott sportkipufogó-rendszer, a dinamikus karosszériavezérlő rendszer és a karbon-kerámia fékrendszer is, ami elől immár gyárilag is 10 dugattyús féknyergekkel érkezik. Az első féktárcsák mérete is változott, a korábbi 410 mm a ma bemutatott modell esetében már 420 mm-re nőtt.

A Porsche egyelőre nem közölte az árakat, ám úgy tudni, a kupé ára extrák nélkül 180-190 ezer euró, a kabrió ára pedig 190-200 ezer euró körül alakulhat. Az első példányok kiszállítására még idén nyáron sor kerül.

