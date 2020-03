Az új modell érkezése előtt a 720S és a 720S Spider alkották a Super Series sorozatot, ebbe az iddili állapotba "rondít" most bele a frissen bemutatott 765LT, egy radikális sportautó, melynek bár alapját a 720S adta, valójában minden aspektusában fejlesztettek rajta. Egyelőre nem tudni, hogy a teljesítménycsata mikor ér véget, ám úgy tűnik, a wokingi gyártó mindig talál valamit, amivel szintet léphet.

Nagyobb teljesítmény, kisebb súly

A McLaren 765 LT, ahogyan arra a neve is utal 765 lóerős teljesítménnyel és 800 Nm-es csúcsnyomatékkal kápráztathatja majd el a vásárlókat, akik mindeközben a 4 literes, ikerturbós V8-as motor hangját is hallgathatják. A gyorsulási értékek nyilvánvalóan itt is magukért beszélnek, a 0-100-as sprintidő 2.8, a 0-200-as pedig 7.2 másodpercben lett meghatározva, miközben a végsebesség 330 km/óránál lett meghúzva.

A McLaren 720S-sel összehasonlítva a 765LT 80 kilogrammot veszített súlyából, amely így 1229 kilogramm lett, lehetővé téve a 614 lóerő/tonnás értéket. 80 kilogramm nem kevés, és mivel már a 720S is mérnöki mesterműnek számított, adódik a kérdés, hogy hol tudtak még spórolni a mérnökök?

Nos, a híres karbon váz mellett ezúttal a kipufogórendszer játssza a főszerepet, amely ezúttal már titánból készül és mintegy 40%-kal nyom kevesebbet, mint a korábbi acél változat. Érdekes információ, hogy a váltó egyes elemeit is kicserélte a gyártó, ide az F1-es részlegtől is érkeztek fejlesztések, de vékonyabbak az üvegfelületek is, olyannyira, hogy vannak területek, ahol egyenesen polikarbonátot használtak.

Pályára készítve

A 765LT technikai értelemben véve is frissítést jelent a 720S-hez képest, hiszen a gyártó továbbfejlesztette a felfüggesztést is, ami minden eddiginél merevebb. Az első nyomtáv szélesebb lett, a hasmagasság pedig még tovább csökkent, ahogyan azt egy vérbeli sportautótól el is várja az ember. A fentiek fényében jobban merül fel a kérdés, hogy közutakon is használható-e a modell, és a válasz az, hogy nyilvánvalóan igen, bár a 10-küllős kovácsolt alufelnire helyezett Pirelli P Zero Trofeo R abroncsok is azt sugallják, hogy ennek az autónak leginkább a versenypályákon a helye. Ugyanerre utal a karbon-kerámia fékrendszer is, ami a McLaren Sennáról került átültetésre.

765 példány, egy darabbal sem több

A súlycsökkentés "menüpontban" elfelejtettünk beszámolni róla, hogy a rádió és a klíma is kikerült az autóból, vagyis ennek jelenlétére senki se nagyon számítson, ám jó hírrel is szolgálhatunk, ugyanis, ha egyike vagy annak a 765 szerencsésnek, aki hozzájuthat az autóhoz, akkor az említett tételeket bármikor, felár nélkül beszerelik neked, igaz, ebben az esetben az autó mozgékonysága és a gyorsulási értékek minimális mértékben ugyan, de változhatnak.

A sportautó árát egyelőre nem közölte a McLaren, na nem mintha a potenciális vevőkör esetében ez különösképpen számítana.

