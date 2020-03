A Volkswagen tavaly mutatta be első tisztán elektromos-meghajtású, sorozatgyártásra kész modelljét, az ID.3-at, amely egyben az ID modellcsalád első tagja is lett. A zéró károsanyag-kibocsátású modellek között így értelemszerűen nem az ID.3 lesz az egyetlen, hiszen érkezik az emelt hasmagasságú változat is, amely szintén eljut majd a gyártósorokig.

Az első hasonló modell, ami bemutatásra került az a 2017-ben debütáló ID. Crozz névre keresztelt crossover volt, ám az még csak egy tanulmány formájában vetítette elő a jövőt. A jövő pedig elérkezett, hiszen a Volkswagen a Genfi Autószalon lemondása ellenére is megerősítette, hogy a modell sorozatgyártásba kerül, még pedig a korábban már jelzett ID.4 néven.

A Volkswagen online bejelentésében azt is megerősítette, hogy az ID.4 lesz az első modell az ID családból, amelynek értékesítését az Egyesült Államokban is beindítják majd. Maga a gyártás és az értékesítés Európában, Kínában és az Egyesült Államokban fog zajlani. Akárcsak az ID.3 esetében, az ID.4 alatt is a rendkívül rugalmas, jól alakítható MEB platform kapott helyet, amit kifejezetten az elektromos autók számára készített a vállalat.

A modellel kapcsolatos részletek jelen pillanatban még kissé ködösek, ám annyit megerősített a gyártó, hogy hátsókerék és összekerék-hajtással is elérhető lesz a vásárlók előtt. Szintén ismertté vált, hogy az alacsony súlypont és a tökéletes egyensúly miatt az akkumulátorcsomag a padlólemez közepénél kerül elhelyezésre.

Volkswagen ID.4

Az utastérrel kapcsolatban is megosztott némi információt a Volkswagen, így tudhatjuk, hogy ott teljesen digitális műszercsoportra kell számítanunk. Ismertté vált az is, hogy a vezetők döntően érintőképernyős paneleken végezhetik majd el a szükséges beállításokat, ha pedig semmihez sem szeretnének hozzáérni, dönthetnek úgy is, hogy az intuitív hangvezérlés mellett teszik le a voksot.

A német gyártó jelen pillanatban úgy számol, hogy az igényelt villanymotor kapacitásától függően egyetlen töltéssel akár 805 kilométert is elmehet majd tisztán elektromos módban az ID.4, ami, ha most kerülne értékesítésre, akár piacvezető érték is lehetne.

A visszaszámlálás azonban már elkezdődött, ha semmi váratlan nem jön közbe, a sorozatgyártás akár még idén elkezdődhet, ám ismerve az ID.3 körüli problémákat, mindez még nem vehető készpénznek.

