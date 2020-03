19 éve már annak, hogy bemutatkozott a Skoda Octavia RS első példánya, amelynek motorházteteje alatt akkor még egy 1.8 literes, 180 lóerő és 235 Nm leadására képes benzinmotor dübörgött.

Azóta sokat változtak a dolgok, így nem annyira meglepő, hogy a legújabb változatban már egy plug-in hibrid hajtáslánc kapott helyet, mely egy 1.4 literes négyhengeres TSI motorból és egy 85 kW teljesítményű villanymotorból tevődik össze. Az összteljesítmény 245 lóerő, az elérhető maximális nyomaték pedig 400 Nm lett.

"Az Octavia RS iV bemutatásával egy új fejezetet nyitunk az RS portfólió rendkívül sikeres történetében. Ezúttal már plug-in hibrid hajtást használunk egy sportos, csúcskategóriás modellben, erre pedig korábban sohasem volt még példa. Az Octavia RS iV esetében egyszerre növeltük a teljesítmény és csökkentettük az üzemanyag-fogyasztást illetve károsanyag-kibocsátást, ami egy igazán fantasztikus dolog", nyilatkozta Christian Strube, a Skoda vezetője.

Talán mindössze egy zavaró tényező lehet az új modellel kapcsolatban, ez pedig nem más, minthogy nem kifejezetten szégyeníti meg az elődjét, amikor az egyenesben mutatott teljesítményről van szó. Sport módban - amikor az elérhető legnagyobb teljesítmény rendelkezésre áll - az Octavia RS iV 7.3 másodperces 0-100-as sprintidőt produkál, aminél gyakorlatilag megegyezik azzal, amit az előd is tudott, na nem mintha mindez és a 225 km/órás végsebesség ne lenne elegendő egy dinamikus vezetési élményre vágyó vásárlónak.

Skoda Octavia RS IV (2020)

Az erőt egy 6-sebességes DSG automata váltó juttatja el az első kerekekre, ám ennél is érdekesebb, hogy az autóban helyet kapó 13 kWh kapacitású akkumulátorcsomagnak köszönhetően az újdonsággal tisztán elektromos üzemmódban is közlekedhetünk. Ennek hossza egyetlen töltéssel akár 60 kilométer lehet, mindez pedig WLTP szerint mért érték, vagyis simán lehet köze a valósághoz.

Vizuális szemszögből nézve az új Skoda Octavia RS iV RS-specifikus LED fényszórókkal, 18 colos, igény esetén 19 colosra növelhető felniszettel és vörös féknyergekkel került bemutatásra. Ahogyan azt már korábban megszokhattuk, a hűtőrács, a légbeömlők, a diffúzor, az ablakkeretek és az apró aerodinamikai elemek mind-mind fekete fényezést kapta. Apró eltérés a szedán és a kombi változat között, hogy míg előbbi esetében a csomagtartóra rögzített spoiler is fekete, addig utóbbinál a karosszéria színében érkezik az elem.

Ami az utasteret illeti, alapvetően itt is a fekete szín dominál, a háromküllős bőrkárpitos sportkormány, a kormányra szerelt váltófülek és az első sportülések is ilyen árnyalatban tündökölnek, míg az összképet a kontrasztos öltések és az alumínium pedálok javítják tovább. Érdekesség, hogy az Alcantara bevonat a műszerfalon és az ajtópaneleknél is megtalálható, vagyis a gyártó minőség terén is komolyan gondolja a dolgot.

További változatok

Az RS kiviteltől eltekintve a Skoda az SE és SE L felszereltségi szinteknél is elérhetővé teszi a hibrid-hajtást. Ezek a modellek az 1.4 literes TSI benzinmotor és a 85 kW-os villanymotor párosából 204 lóerőt és 350 Nm nyomatékot hoznak ki, ami több mint elegendő az átlagos autózáshoz. A 13 kWh kapacitású akkumulátor ugyanúgy 60 kilométer megtételét teszi lehetővé tisztán elektromos módban, mint az RS változat esetében, tölteni pedig fali box-szal vagy normál 220-as csatlakozóval tudják majd a vásárlók.

Itt azonban nem állt meg a gyártó, ugyanis érkezik kért e-TEC verzió is az Octaviából, amik a márka első enyhe hibrid technológiával ellátott sorozatgyártott modelljei lesznek. Ezen típusok gyártása idén nyáron kezdődik, így értékesítésükre is ezt követően kell majd számítani.

Az említett típusoknál két erőforrás közül választhatnak majd az érdeklődők, az egyik egy 1 literes, háromhengeres TSI blokk lesz 110 lóerős teljesítménnyel, a másik pedig egy 1.5 literes, négyhengeres TSI 150 lóerős teljesítménnyel. Mindkettő magáénak tudhat majd egy 48-voltos indítómotort és egy 0.6 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátort. Az enyhe hibrid rendszernek köszönhetően további 50 Nm állhat majd a vezető rendelkezésére, miközben annak használatával 100 kilométeren akár 0.4 liternyi üzemanyagot is megspórolhat.