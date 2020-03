Az első reakciók alapján mindenki kedveli a Porsche Taycant – még a gyakran kritikus hangnemet megütő Jay Leno is. A stuttgarti elektromos sportszedán nagyon pozitív visszajelzéseket kapott a rajongóktól és a médiától is. Kétség sem fér hozzá, hogy már gyári formájában is nagyon kívánatos a Taycan, ám a Porsche házi Exclusive Manufaktur részlege úgy gondolta, még látványosabbá tehetik azt.

Az elmúlt hónapban a német gyártó már bemutatott egy Taycant pár különleges részlettel, amit szintén a gyári részleg készített, most pedig itt az újabb verzió, ami SportDesign Package Carbon névre keresztelt csomagot viseli magán.

Először is, ez a kék szín áll talán a legjobban az elektromos sportkocsinak. Ha ehhez hozzávesszük a pár szénszálas részletet, akkor a végeredmény lenyűgöző. Sportosabb első és hátsó lökhárítót kapott a Taycan, amik semmit sem vettek el az autó elegáns megjelenéséből.

Ez az Exclusive Manufaktur által készített Taycan is LED Matrix fényszórókat kap, a Dynamic Light System Plus-szal, ami módosított háromdimenziós grafikákat is tartalmaz. Egy szett 21 colos egyedi felnit is kap a speciális Taycan, ami különleges megmunkálású szénszálból készült, és a karosszériához passzoló kék részleteket kapott.

Új küszöbök is érkeztek az autóra, amik a karosszéria színében is kérhetők, ám azok, akik némi kontrasztra vágynak, a karbon és fényes fekete opciók közül is válogathatnak.

Az új Taycan a Porsche első teljesen elektromos meghajtású sportszedánja. Az alábbi rövid videóban a gyártó a modell intim részleteit is bemutatja nekünk.