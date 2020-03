A BMW Concept i4-ral az elektromos meghajtás a BMW középpontját is elérik. A Concept i4 ugyanis a 2021-ben gyártósorra kerülő i4-es előfutára. A négyajtós i4 a négyes Gran Coupe testvére lesz, és ahogy az összes jövőbeli négyes BMW, markáns hűtőráccsal lesz felszerelve, de a gyártó így is „jóval tágasabb belteret” ígér, mint azt az autó mérete sugallja.

A legfontosabb tudnivalók a BMW Tesla Model S elleni hadüzenetéről: akár 600 km-es hatótáv, max. 530 lóerős teljesítmény, jó négy másodperces százra gyorsulás, több, mint 200 km/h-s végsebesség. A koncept külső és belső megoldásai közül néhány a BMW i4 mellett más sorozatokban is megjelenik majd.

A bronzszínű festést a Vision iNEXT egyik árnyalataként keverték ki, fő célja, hogy jó összhangot mutasson az i sorozatra jellemző első, oldalsó és hátsó, kék színű elemekkel. A hatótáv kimaxolásához az aerodinamikai elemek is segítséget nyújtanak, a felniket például kifejezetten a tanulmányhoz fejlesztették ki.

A nagydarab, lezárt hűtőrács a BMW jelenét és jövőjét hivatott összekötni. Már nem a motor hűtését szolgálja, szenzorokkal pakolták tele, egyfajta információs központként szolgál. Ugyanakkor ez lesz a BMW új arculatának is a zászlóvivője, ami mellett hátul a kékre festett diffúzorok hivatottak jelezni azt, hogy egy elektromos autóval van dolgunk.

Üljünk is be azért az autóba: Elől egy „hajlított képernyő” található a kormány előtt-mellett, ez lesz majd az iNEXT és az i4 elrendezése. Hogy minél kevesebb gombot kelljen tekergetni, szinte minden funkció, még a klíma is az érintőképernyőn át érhető el. Ezen amúgy háromfajta beállítás van, Core, Sport és Efficient módnak nevezve, ezek a menük megjelenítésétől kezdve a hangulatfényekig rengeteg különböző dolgot magukban fednek.

A bronzszínű szegélyek és a krómelemek elég high-tech érzést adnak az utastérnek, a sofőr-, és az anyósülés közül pedig kikerült a váltókar, helyét egy csúszka vette át. Kristályüvegből készült gombok is kerültek ide, míg az ülések textil, és bőr kombinációjából készültek.

A motorhangot a világhírű zeneszerző, Hans Zimmer (A Karib-Tenger kalózainak a zenéjét szerezte például) tervezte, ez is annak a „világteremtésnek” a része, amit a BMW el akar érni az i4 Concepttel. A tanulmány a saját fejlesztésű eDrive technológia ötödik generációjának debütjét is jelenti, de a motor, az akkumulátor, a töltési mechanizmus mind újonnan fejlesztettek lesznek.

Az i4-be tervezett energiatároló rendszert az egyszerű design és az optimalizált energiasűrűség jellemzi. 550 kilójával 80 kWh-ra lehet majd számítani, ami akár 600 km-re is elég lehet a WLTP szabványai szerint. A sorozatgyártás 2021-ben kezdődik Münchenben, a BMW főhadiszállásán. A cég 200 millió eurót fektetett az üzem korszerűsítésébe ennek érdekében.

