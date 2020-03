Manapság már nem találunk gyors sportszedánt, amit a gyártók ne pakolnának bele a prémiumkategóriákba. A Mazda 6 MPS, a Honda Accord Type R és a Ford Mondeo ST200-as idejét már rég magunk mögött hagytuk, de sebaj, mert érkezik a Volkswagen Arteon R.

A Volkswagen R-modelljei körében az elmúlt hónapok legnagyobb híre az új logo volt. De hiába az, hogyha nincs kocsi, amire rátehetnék. Tekintve, hogy a Golf R most már nincs gyártva egy ideig, a T-Roc R az egyetlen ezzel a toldalékkal.

Az Arteon R, ahogy az a többi típusnál is szokott lenni, az Arteon család feje lesz. Az Autocar cikke szerint 2020 negyedik negyedévében érkezhet, az év azon szakaszában amúgy is sok minden történhet a házuk táján, hiszen a Passat frissítése, és az Arteon Shooting Brake is akkorra van időzítve.

Az Arteon R a jól ismert négyhengeres TSIt kapja meg, konkrétan ugyanazt, amely majd a Golf R-ben is dübörög. Az Arteon R-ben azonban ez 330 lóerőre lesz elég, 450 Nm-es max nyomatékkal. Ez eléggé jó mókának tűnik, ráadásul nem kell érte pluszmilliókat kidobni az ablakon.

A motorhoz természetesen egy hétsebességes DSG-váltó jár majd, és a gyártó hírhedt, 4Motion nevű összkerékmeghajtású rendszere.

Aki kötekedni akar, az kérdezhetné, hogy nem ugyanez a felállás volt az Arteon 2.0 TSI esetében is? És ez félig jogos is, ám jelenlegi variánsaiban az Arteon csupán 190 lóerős, legyen szó a 2.0-ás TSI, vagy a 2.0-s TDI motorról.

Az Arteon R azonban nem csak emiatt különleges. A McLaren F1-csapatánál egy szezont eltöltő Jost Capito és csapata minden, az autó menetére hatással bíró jellemzőjén fejleszteni akar az Arteonnak, így a fékek, a kormánymű, a lengéscsillapító, a felfüggesztés, minden újra lesz gondolva. Könnyen lehet, hogy a VW arra is ráállította őket, hogy tegyék kicsit izgalmasabbá az Arteon fizimiskáját is (ennek részleges eredményeit a lap alján látható galériában lehet megtekinteni).

Egyelőre ennél sokkal többet nem lehet elmondani, talán annyit, hogy az első kiszállítások 2021 elején esedékesek. A VW R részlege amúgy is elég elfoglalt manapság, épp a héten mutatták be a Touareg R-t, aminek hivatalos bemutatója az azóta törölt Genfi Autószalonon lett volna. Ezen felül már a Golf R is csőre van töltve, utána érkezik majd az Arteon R.

Galéria: Volkswagen Arteon R Spy Photos