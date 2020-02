A Micro még 2018-ban mutatta meg a gyártás előtt álló Microlinót, most pedig érkezik az új változat, a 2.0. Az azóta törölt Genfi Autószalonra szánt darab eszméletlenül aranyos, és a BMW Isettára emlékeztet.

Bár még az eredeti kocsi sem olyan öreg, a cég teljesen újratervezte, hogy növeljék biztonságát, legalábbis ők ezt mondják. Az átalakítás részeként így teljesen új vázat kapott a kisautó, és kiszélesítették a hátulját, hogy stabilabb legyen.

Stílus tekintetében a 2.0 jóval áramvonalasabb, mint elődje, hála a beépített fényszóróknak, és a fedett kilincsnek. Emellett a hátsó rész is változott, és a vékonyított A-oszlopoknak hála jobban látni a környezetet belőle.

A cég szerint a modell belseje is teljesen átalakult, és a kormánymű is rögzítve lett. A beltérről képeket nem tettek közzé (másról igen, lásd a cikk alján a galériát), de a Micro jelezte, a rajongók segíthetnek majd az üléshuzatok megtervezésébe.

Egy „erősebb, és hatékonyabb” villanymotorra is számíthatunk. A tulajdonságait később mutatják majd be, az eredeti darab 15 lóerős villanymotorral rendelkezett, ami 10 Nm-es nyomatékot szállított. Ezzel 5 mp alatt gyorsult ötvenre, végsebessége pedig 90 km/h volt.

8 kWh-s lítiumion-akkumulátora 125 km-es hatótávot biztosít, de opcióként egy 14,4 kWh-st is ajánlottak, ami 200 km-re elég energiát biztosított. A fejlesztések ellenére a Microlino 2.0 ára megmarad azt eredeti 12 ezer eurós (négymillió forintos) összegen.

Emellett a cég egy Microletta nevű tanulmánnyal is készül, amely egy háromkerekű elektromos motorkerékpár, ami az elektromos motorok egy komoly hiányosságát küszöböli ki, azaz azt, hogy egy 45 km/h fölött közlekedésre nem képes jármű nem számít motornak.

A Microletta harmadik kerekének hála akár 80 km/h-s tempóra is képes, és rendes jogosítvánnyal is vezethető lesz. Emellett a robogó a cég szerint biztonságosabb is lesz. Emellett, bár még csak a konceptet mutatják be, elmondták, lesz sorozatgyártás, a Microlettát 4900 euróért 1,6 millió forintért) lehet majd megvásárolni.

Galéria: Micro-Mobility Will Reveal The Microlino 2.0 At The Geneva Motor Show