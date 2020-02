Alighanem a SEAT és a Cupra standja lesz a legforgalmasabb a Genfi Autószalon ideje alatt, hiszen a két gyártó számos új modellt elvisz magával a kiállításra.

Ezen modellek között a SEAT esetében a teljes Cupra sorozat megtalálható lesz, amik mellé a Tarraco FR is betársul, míg a Cupra a Formentort és a nemrég leleplezett Cupra Leont mutathatja majd be a nagyközönségnek.

A Cupra Formentor egy sportos megjelenésű crossover, mely a SEAT-ból kiváló márka első önálló, sorozatgyártott modellje lest. A most bemutatni kívánt változat előfutáraként érkezett meg tavaly a Formentor tanulmány, amelyről már akkor látszott, hogy sorozatgyártásra kész állapotban lehet. Mindez most egyértelműen megerősítésre került, hiszen a kiadott teaser-fotó és a koncepció között nem sok eltérés található.

Bár specifikációt érintő hírek egyelőre nem érkeztek, feltételezhető, hogy az új crossover coupé a Cupra Leon, a Volkswagen Golf GTE és a Skoda Octavia RS iV hibrid hajtásláncát kapja, ami azt jelenti, hogy első körben egy 245 lóerős teljesítménnyel és 50 kilométer tisztán elektromos üzemmódban megtehető hatótávolsággal kell számolni. A későbbiekben érkezhet egy 2 literes TSI motorral hajtott kivitel is, aminek teljesítménye 300 lóerő körül alakulhat.

2020 Cupra Formentor Teaser

Az új Formentor a Cupra Leon mellett kerül majd kiállításra, ami alapvetően ugyanezt a hajtásláncot kapta egy hatchback és egy kombi kivitelbe burkolva. Utóbbi kapcsán érdemes külön megemlíteni, hogy a 2 literes TSI motorral szerelt 310 lóerős kivitel összkerékhajtást is kap, aminek köszönhetően az egyik legsokoldalúbb kombi lehet Európában.

A SEAT azokra is gondol, akik nem állnak még készen a Cupra kivitelek befogadására, ezért Genfben a Leon sorozat enyhe hibrid (eTSI), plug-in hibrid (eHybrid) és sűrített földgázzal hajtott változata (TGI) is kiállításra kerül.

Azok az ügyfelek, akik egy sportos crossoverre vágynak, érdeklődve figyelhetik majd a Tarraco FR bemutatóját is, amely modell számos külső és belső frissítést kapott a gyártótól. Ezek között megtalálható a modell-specifikus hűtőrács, az új felnidizájn, a hátsó spoiler és a szintén új fejlesztésű hátsó diffúzor is.

A Seat Tarraco FR utastere szintén tartogat majd újdonságokat, hiszen érkezik egy új sportkormány, bekerülnek az elektromosan állítható sportülések, az alumínium pedálok és érkezik egy nagy méretű, 9.2 colos kijelzőt felvonultató infotainment rendszer is, vagyis megéri majd vetni egy pillantást az crossoverre.