A francia gyártó közleménye szerint a frissített Talisman kívül-belül megújult, ám előbbi esetében jelentős módosításokra azért nem érdemes számítani. A frontrészen enyhe ráncfelvarráson átesett hűtőráccsal, módosított lökhárítóprofillal és LED-fényszórókkal találkozhatunk, melyek immár minden esetben az alapfelszereltség részét képezik.

Természetesen a hátsó lámpák esetében sem hiányozhat a LED technológia, az index pedig futófényes megjelenést kapott. Újdonság, hogy a lámpáknál immár egy króm elem is helyet kapott, az antennát pedig cápauszonyos kivitelűre cserélték. Érkezett néhány új színváltozat is, ezek a Baltic Grey, Vintage Red és Highland Grey fantázianeveket viselik. Új felnidizájnok is bekerültek a kínálatba, ezek mérete 17 és 19 col között változhat.

Felár ellenében az új Talisman mellé LED Matrix technológiával dolgozó adaptív LED fényszórók is kérhetők, amik üdvözlőfénnyel köszöntik a jármű felé közelítő tulajdonost.

A tervezők az utastér esetében sem rajzolták újra a megjelenést, ami nem olyan nagy gond, hiszen az összkép továbbra is tetszetős. Néhány újdonság azért ide is jutott, többek között a nagyobb pohártartó, a keret nélküli elektrokromatikus visszapillantó, a vezeték nélküli telefontöltő és a klímavezérlő is új tételnek nevezhető, utóbbi ráadásul immár egy kis méretű kijelzőt is felvonultat.

Szintén új fejlesztés a 10.2 colos digitális műszercsoport, amely túl azon, hogy számos személyre szabási lehetőséget kínál, az opcionálisan igényelhető 9.3 colos portré stílusú infotainment kijelzővel is összeköttetésben áll. Az Easy Link infotainment rendszer Android Auto és Apple CarPlay támogatással is rendelkezik, így minkét platform kedvelői megtalálhatják a maguk számításait.

Renault Talisman (2020)

Frissítették a rendelkezésre álló vezetéstámogató rendszereket is, amik között mostantól már a Highway & Traffic Jam Companion névre keresztelt 2-es szintű önvezető rendszer is helyet kapott. A fejlesztés 0 és 160 km/órás sebesség között használható, funkciói között pedig az autó teljes leállítása is megtalálható, anélkül, hogy a vezetőnek bármihez is hozzá kellene érnie.

Továbbra is a Talisman az egyetlen modell a szegmensben, amely a csúcsfelszereltség mellett már négykerék-kormányzást kínál a vásárlóknak. A Renault 4Control néven emlegetett rendszerét adaptív lengéscsillapítókkal egészítették ki az optimális stabilitás és kényelem érdekében.

Új erőforrás a kínálatban

Motorválaszték tekintetében sem maradunk újdonság nélkül, megérkezett ugyanis a legújabb fejlesztésű, 1.3 literes, négyhengeres turbómotor, a TCe 160, amely mellé kizárólag egy hétfokozatú, duplakuplungos váltó társítható. A motor teljesítményadatai mellett 16 lóerős és 270 Nm-es értékeket találhatunk. Az egy fokkal erőteljesebb TCe 225 esetében már egy 1.8 literes, négyhengeres turbómotorról beszélhetünk, ami akár a Megane RS és az Alpine A110 kapcsán is ismerős lehet. A gyártó itt 225 lóerős teljesítményről és 300 Nm-es csúcsnyomatékról számolt be, miközben a váltó itt is kizárólag csak a hétfokozatú automata egység lehet.

Dízelfronton két opciója van a vásárlóknak, az egyik az 1.7 literes, négyhengeres dCi 120 és 150 lóerős kivitelekben hatsebességes manuális váltóval, a másik pedig a 2 literes Blue dCi 160 és 200 lóerős teljesítményekkel.

A frissített Renault Talisman hivatalos, közönség előtti bemutatójára a Genfi Autószalonon kerül sor, európai értékesítése pedig júniusban startol.

(Galéria a lap alján)