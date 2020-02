Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára tartott sajtótájékoztatót az elektromos, és hibrid autók vásárlásához igényelhető támogatásról.

Az államtitkár elsősorban a kormány környezetkímélő autózással kapcsolatos stratégiáját ismertette, míg a héten kifutott támogatási keret helyébe lépő új konstrukcióról egyelőre nem ejtett sok szót.

Kaderják Péter elmondta, hogy 2016-ban egyszer 2,3 milliárdos, 2018-ban pedig már hárommilliárd forintos kerettel hirdették meg ezt a programot, azonban február 25-ig 3,408 milliárd forintig igényeltek támogatást, azaz már jócskán túl vagyunk a keretösszegen.

Éppen emiatt bejelentette, hogy a jelenlegi formájában lezárják ezt a rendszert, és hamarosan újraindítják, illetve elmondta, mivel 2800 új autó került így forgalomba, a töltőhálózat fejlesztése is várható.

Bár a részletek később várhatóak, az államtitkár két intézkedésről is beszélt, az egyik, miszerint az új építésű társasházakban biztosítani kell a zöldtechnológiás autók töltésének lehetőségét, a másik pedig az elektromos buszok beszerzésének 36 milliárdos támogatása.

Visszatérve az elektromos autók vásárlásához nyújtott támogatásra, bár sok konkrétum nem hangzott el, Kaderják újságírói kérdésre elmondta, hogy a húszmillió forintos értékhatárt "talán kicsit luxusnak tartják." Épp ezért, bár végső döntés nincs erről, de ahogy ő fogalmazott, "a gondolkodás végső iránya ez."

Szintén kérdésre válaszolva az államtitkár arról is beszámolt, hogy a zöld rendszámok feltételeiben is változás jöhet: "A zöld rendszám szabályozását is most az új pályázati rendszer kialakításával párhuzamosan, az akciótervben foglalt céloknak megfelelően újragondoljuk."

Végül arról is beszélt, hogy tekintve, 400 millióval lépték túl az eddigi keretet, azt javasolja a kormánynak, hogy a következő körben 3,4 milliárdos keretösszeget határozzanak meg, amiből először a már beérkezett pályázatok tulajdonosait fizessék ki.

Forrás: portfolio.hu

