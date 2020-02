Nem sokkal a Genfi Autószalonon esedékes bemutató előtt a Volkswagen úgy döntött, minden fontos tudnivalót közzétesz a Volkswagen Golf legjobban várt variánsáról, a GTI-ről, és két egyéb hajtáslánccal ellátott változatáról, a GTD-ről, és a GTE-ről.

Amikor a külsőről beszélünk, egyszerű dolgunk van, hisz az mindhárom autónál ugyanaz, apró megkülönböztető jegyekkel. A GTE-nél ez például a kipufogó hiánya, illetve a töltő aljzata, amely az első lökhárító bal oldalán található meg.

A felturbózott Golfok elejére a gyártó hatalmas alsó hűtőrácsot álmodott, hatszögletű, méhkasra emlékeztető mintával. Fekete kerete van, és X-alakban mögötte vannak a ködlámpák, feljebb az első fényszórókat pedig egy LED-sor köti össze.

A modellek hátulja is elüt egymástól, a GTE esetében említettük, hogy kipufogóval nem kell számolni, a GTI-nél kettő is van, egy mindkét oldalon, míg a GTD két csöve egy oldalra került.

A modellek alapfelszereltségként 17 colos felnikkel érkeznek, de kérhetünk a megfelelő pénzösszegért cserébe 18, vagy 19 colosakat is.

Az autókba ülve látjuk, hogy azt nem forgatták fel a nyolcas Golf bemutatója óta, ugyanaz a két hatalmas kijelző fogad minket, mint ott.

A sportos kinézet kihangsúlyozására pár újdonságot behoztak, mint az új kormány, a sportülések, és a golflabda alakú fej a váltókaron.

Emellett mindhárom modellnek megvan a domináns színe a beltérben, a GTI-nél a vörös, a GTD-nél az ezüst, a GTE-nél pedig a kék a fő motívum, ezekben a színekben egy csík is van az autó elején, hogy messziről lássuk, melyikkel van dolgunk.

No de kukkantsunk be a kasztni alá is! Kezdjük a GTI-vel, ez alapfelszereltségként egy hatsebességes manuális váltót kapott, de választani lehet egy hétsebességes DSG-t is – utóbbi a GTD esetében az egyetlen opció, ahogyan a GTE esetében is.

Az erőt ismét egy négyhengeres motor termeli, az EA888-as, amely 245 lóerőt, és 370 Nm-es nyomatékot biztosít.

A GTD-ben is egy négyhengeres erőforrás zakatol, csakhogy ez már dízeles, és 202 lóerőt tud csupán, mindezt 400 Nm-es nyomaték mellett. Ez kisebbnek tűnik, de a VW elmondta, hogy a nyomaték nagy részét alacsony fordulatszámon is képes biztosítani a 2.0-literes egység, ráadásul a dupla AdBlue befecskendezésnek hála így is megfelel a jelenlegi környezetvédelmi szabályozásnak.

A GTE-nél egy régebbi, 1,4-literes, négyhengeres, 150 lóerős motort állítottak párba egy 116 lóerős villanymotorral, amivel kijön a matek 245 lóerőre, és 400 Nm nyomatékra, emellett új lítiumionos akkujával 60 km-t tudunk utazni pöfékelés nélkül.

Közleményében a gyártó nem tért ki az árakra, úgyhogy csak a saját megérzésünket tudjuk közölni, miszerint nem lesz az eddiginél olcsóbb a felpumpált Golf – aki ennél hivatalosabbat szeretne hallani, annak is csak pár napot kell várnia.

